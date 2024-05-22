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Kahta'da Ağır Ceza Mahkemesi Kurulması Talebi

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Ağır Ceza Mahkemesi'nin kurulması gerektiğine dikkat çeken Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, ilçenin nüfusu ve iş yükü göz önüne alındığında bu talebin önemli olduğunu belirtti.

Adıyaman'ın Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, Adalet Bakanlığı Komisyonu'nda Kahta ilçesinde Ağır Ceza Mahkemesi'nin kurulması gerektiğine dikkat çekti.

İlçe nüfusu yaklaşık 10 bin olan İnebolu gibi nüfusu Kahta'dan 10 kat daha az olan birçok ilçede Ağır Ceza Mahkemelerinin kurulduğunu belirten Cemiyet Başkanı Mustafa İşeri, Kahta'da Ağır Ceza Mahkemesi'nin olmamasının büyük bir talihsizlik olduğunu söyledi.

Adıyaman Ağır Ceza Mahkemeleri'nin iş yükünün neredeyse üçte birini Kahta oluşturduğunu belirten Cemiyet Başkanı İşeri, "3 ilçenin toplam nüfusu neredeyse 200 bini oluşturan Kahta, Sincik ve Gerger ilçelerindeki vatandaşlar, ağır ceza davaları için Adıyaman Merkez Adliyesine gitmek zorunda kalıyor. Bu durum, ulaşım zorlukları, uzun bekleme süreleri ve yetersiz hukuki temsil gibi sorunlara yol açıyor. Bu yüzden, Kahta ilçesinde Ağır Ceza Mahkemesi'nin kurulması artık elzem hale gelmiştir. Kahta, Adıyaman'a 30 kilometre mesafede olup, nüfus bakımından yaklaşık 22 ilden büyük bir ilçedir. Deprem sonrası Adıyaman'dan Kahta'ya büyük bir göç yaşanmış ve nüfus 130 bine dayanmıştır. Ancak, Kahta'da hala Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu kurulamadı. Kahta Adliyesi'nin iş yükü dikkate alındığında, ilçede Ağır Ceza Mahkemesi'nin kurulması, Adıyaman Adliyesi'nin iş yükünü de hafifleteceği aşikardır. Ayrıca, Sincik ve Gerger ilçelerinde ağır ceza davaları olanlar ve yakınları, mahkeme süreçlerini artık Kahta Adliyesi'nden takip edebilirler. Bir ilçenin ağır ceza merkezi haline gelmesi, o ilçenin gelişmişliğine de katkı sağlar. Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi nüfusu 20 bin, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi ise 9 bin 800 nüfusa sahip olmalarına rağmen bu ilçelerde Ağır Ceza Mahkemesi bulunmaktadır. Nüfusu 100 binin üzerinde olan Kahta'da ise hala Ağır Ceza Mahkemesi yok. Nüfusu Kahta'dan daha az olan birçok ilçede Ağır Ceza Mahkemesi bulunurken, Kahta'da olmaması büyük bir adaletsizliktir. Kahta gibi büyük ve gelişmekte olan bir ilçede Ağır Ceza Mahkemesi'nin kurulması, yalnızca hukuki sürecin hızlanmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda ilçenin gelişimine de katkıda bulunacaktır. Kahta, Adıyaman'a 30 kilometre mesafede olmasına rağmen, adli işlemler için bu mesafeyi kat etmek zorunda kalmakta, bu da maddi ve manevi sıkıntıları beraberinde getiriyor. Ayrıca, denetimli serbestlik işlemleri gibi rutin işlemler için bile Adıyaman'a gitmek zorunda kalmak, vatandaşlarımızı sürekli olarak Adıyaman Merkez'e mahkum etmektedir. Bu nedenle, Kahta'ya Ağır Ceza Mahkemesi'nin vakit kaybetmeden kurulması gerekiyor. Bu, hem Adıyaman Adliyesi'nin iş yükünü hafifletecek hem de Kahta, Sincik ve Gerger halkının adalete daha hızlı ve kolay erişimini sağlayacaktır. Siyasilerimizin ve yetkililerin bu önemli talebe kulak vermesi ve gerekli adımları atması, halkımızın adalete erişim noktasındaki mağduriyetlerinin giderilmesi açısından büyük önem taşımaktadır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa İşeri Adıyaman Kahta Hukuk Politika Güncel Haberler

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