Göçük altında yeri tespit edilen kadın 24 saattir kurtarılmayı bekliyor Politika Haberleri Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremin ardından enkazın altında hayat mücadelesi veren Nermin Yalçın'ı kurtarma çalışması sürüyor. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Emin Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, yıkıntıların arasından ses geldiğini belirledi. EKİPLER 24 SAATTİR ÇABALIYOR Ekipler ses üzerine yaptığı dinleme sonrasında 55 yaşındaki Nermin Yalçın'ın yerini tespit edip çalışmalara başladı. 24 saattir enkaz altına olan Yalçın'ın kurtarılması için ekipler yoğun çalışma yapıyor. İşte bölgedeki çalışmalardan kareler; Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Kahramanmaraş Elbistan 3. Sayfa Yerel Politika Güncel Haberler

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