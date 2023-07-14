Kadir Canpolat: İsveç'in NATO Üyeliğine 'Hayır' Demeliyiz

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı ve Ocak Partisi Kurucusu Kadir Canpolat, " İsveç'te sürekli Kur'an-ı Kerim yakılarak İslamofobi ateşinin tüm Avrupa ve diğer Batı ülkelerinde daha da alevlendirilmeye çalışılıyor. Bu ateşin Avrupa'yı yakıp geçmesine TBMM'deki vicdanlı milletvekillerimiz 'dur' demelidir. Türkiye bütün İslam dünyasının lideridir ve mecliste bulunan bütün milletvekillerimizi tarihi bir görev beklemektedir. Türkiye'nin talepleri tam manasıyla yerine getirilmeden İsveç'in NATO üyeliğine kesinlikle 'evet' denilmemelidir. Vicdanlı olan tüm milletvekillerini 'hayır' demeye çağırıyorum" dedi.İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'ye sevk edilme sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Canpolat açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye iletme taahhüdü Avrupa'da geniş yankı bulurken, Türkiye kamuoyunda ise farklı tepkiler dile getiriliyor. İsveç kararına vicdanlı olan tüm milletvekillerini 'hayır' demeye çağırıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, ilm-i siyaset yapmış olabilir ve bu nedenle konuyu TBMM'ye göndermiş olabilir. Bunlar yerine getirilmeden asla İsveç'in NATO üyeliğine 'evet' denilmemesi gerekir. Türkiye olarak AB üyeliğine derhal kabul edilmeli. NATO ve Avrupa Birliği tarafından Suriye'de bir terör devleti kurulmasının önüne geçilmelidir. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin F-35 ve F-16 gibi basit konular üzerinden Türkiye kandırılmamalıdır. Bunların hiçbirine Türkiye'nin bu aşamadan sonra ihtiyacı yoktur. F-35 ve F-16 konusundan daha hayati önemde hak ve milli menfaatlerimiz vardır. İsveç'te sürekli Kur'an-ı Kerim yakılarak İslamofobi ateşinin tüm Avrupa ve diğer Batı ülkelerinde daha da alevlendirilmeye çalışılıyor. İsveç'in NATO üyeliğine 'hayır' demek bir bakıma İslamofobi ateşinin yayılmasının önüne geçmek ve İsveç'e büyük bir ders vermek demektir. Bu ateşin Avrupa'yı yakıp geçmesine TBMM'deki vicdanlı milletvekillerimiz 'dur' demelidir. Türkiye bütün İslam dünyasının lideridir ve mecliste bulunan bütün milletvekillerimizi tarihi bir görev beklemektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika