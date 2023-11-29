Kadınların doğumları borçlanabilmesi için kanun teklifi

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, kadınların sigorta başlangıçlarından önce yaptıkları doğumları borçlanabilmeleri, böylece sigortalılık başlangıçlarını geriye çekebilmeleri amacıyla kanun teklifi hazırladı.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda" değişiklik öngören kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu. Meriç, teklifin amacının; "Kadınların sigorta başlangıçlarından önce yaptıkları doğumları borçlanabilmelerini, böylece sigortalılık başlangıçlarını geriye çekmelerini sağlamak" olduğunu açıkladı.

Meriç teklifinin gerekçesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

"5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun sigortalıların borçlanabileceği süreleri düzenleyen maddesine göre; sigortalı kadınlar doğum nedeniyle çalışamadığı süreleri her bir çocuk için 2 yıl olmak üzere, toplamda 3 çocuk için 6 yıla kadar borçlanarak prim gün sayısı kazanabilmektedir. Ancak kadınlar, sigortalılık öncesi yaptıkları doğumları borçlanamamaktadır. Böylece kadınlar doğum borçlanması ile prim gün sayısı kazanabilirken sigorta başlangıçlarını geriye çekme imkanına sahip olamamaktadırlar.

Diğer taraftan, erkeklere tanınan askerlik borçlanmasında, erkekler sigorta başlangıçları öncesindeki askerlik sürelerini borçlanabilmekte ve böylece hem prim gün sayısı kazanırken hem de sigorta başlangıçlarını geriye çekebilmektedirler. Bu durum kadın sigortalılar ile erkek sigortalılar arasında adaletsizliğe yol açmaktadır.

Bu düzenlemede, toplumumuzda kadınların iş hayatından önce evliliğe ve çocuk sahibi olmaya yönlendirildiği gerçeği göz ardı edilmiştir. Ülkemizde pek çok kadın evlenip, çocuk sahibi olup, çocuklarını belli bir yaşa kadar büyüttükten sonra ancak iş hayatına atılabilmektedir.

Söz konusu adaletsizliğin giderilebilmesi için, kadınlara sigortalı olmadan önce yaptıkları doğumlar için de borçlanma hakkının verilmesine yönelik bir yasal düzenlemenin yapılması elzemdir. Unutulmamalıdır ki analık da askerlik kadar kutsal bir müessesedir.

Kanun teklifi ile, kadın çalışanlara sigorta başlangıçlarından önce yaptıkları doğumlar için de borçlanma imkanı verilmesi ve böylece sigorta başlangıçlarını geriye çekebilmelerinin önü açılmaktadır."