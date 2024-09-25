Kaçakçılıkla anılan milletvekiliyle ilgili bomba iddia: Bulgaristan'da bar kapattı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunun Edirne gişelerinde siren bulunan F.A.'nın kullandığı 34 EKE 86 plakalı cipi durdurdu. Yapılan incelemede cipin CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu belirlendi. Sürücünün rızasıyla cipte yapılan aramada gümrük kaçağı 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidi bulundu. Gözaltına alınan F.A. ile Ç.R.Ç.'ye 'gümrük kaçakçılığı' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Kaçak ürünlere ise el konuldu.

"BULGARİSTAN'DA BAR KAPATTI" İDDİASI

Bu olayın yankıları sürerken gazeteci Mehmet Çek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün Bulgaristan'da bar kapattığını iddia etti. Çek'in paylaştığı fotoğrafta "CHP Edirne Milletvekili Sn. Ediz Ün Pena'ya hoşgeldiniz" yazılı bir gece kulübü görülüyor.

"BUNLAR MİLLETVEKİLİ MAAŞIYLA OLACAK ŞEYLER DEĞİL"

CHP lideri Özgür Özel'i de etiketleyerek bir paylaşım yapan Çek, şu ifadelere yer verdi: "Ayrıntılar geldikçe ben de sizin gibi hak vermeye başladım Edirne milletvekilinize. Bulgaristan alemleri, bar kapatmalar, Edirne'de gece kulübünde adına neonlar, bir hatuna 50 şişe şampanya filan? Harbiden adamın masrafı çokmuş ve bunlar milletvekili maaşıyla filan olacak gibi değil. Ek iş mecbur. Fakat bu noktada tek sorun, bize gelen bilgiler Ediz Ün'ün asıl işinin milletvekilliği değil kaçakçılık olduğunu gösteriyor. Yani bu abi kuvvetle muhtemel yalnızca rahat kaçakçılık yapabilmek için milletvekili olmuş."