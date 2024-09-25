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Kaçakçılıkla anılan milletvekiliyle ilgili bomba iddia: Bulgaristan'da bar kapattı

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Geçtiğimiz günlerde Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün'e ait cipte polisin yaptığı aramada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatları ele geçirilmişti. Gündeme bomba gibi düşen bu olayın yankıları sürerken Ediz Ün ile ilgili şimdi de "Bulgaristan'da bar kapattı" iddiası gündeme geldi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunun Edirne gişelerinde siren bulunan F.A.'nın kullandığı 34 EKE 86 plakalı cipi durdurdu. Yapılan incelemede cipin CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu belirlendi. Sürücünün rızasıyla cipte yapılan aramada gümrük kaçağı 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidi bulundu. Gözaltına alınan F.A. ile Ç.R.Ç.'ye 'gümrük kaçakçılığı' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Kaçak ürünlere ise el konuldu.

"BULGARİSTAN'DA BAR KAPATTI" İDDİASI

Bu olayın yankıları sürerken gazeteci Mehmet Çek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün Bulgaristan'da bar kapattığını iddia etti. Çek'in paylaştığı fotoğrafta "CHP Edirne Milletvekili Sn. Ediz Ün Pena'ya hoşgeldiniz" yazılı bir gece kulübü görülüyor.

Kaçakçılıkla anılan milletvekiliyle ilgili bomba iddia: Bulgaristan'da bar kapattı

"BUNLAR MİLLETVEKİLİ MAAŞIYLA OLACAK ŞEYLER DEĞİL"

CHP lideri Özgür Özel'i de etiketleyerek bir paylaşım yapan Çek, şu ifadelere yer verdi: "Ayrıntılar geldikçe ben de sizin gibi hak vermeye başladım Edirne milletvekilinize. Bulgaristan alemleri, bar kapatmalar, Edirne'de gece kulübünde adına neonlar, bir hatuna 50 şişe şampanya filan? Harbiden adamın masrafı çokmuş ve bunlar milletvekili maaşıyla filan olacak gibi değil. Ek iş mecbur. Fakat bu noktada tek sorun, bize gelen bilgiler Ediz Ün'ün asıl işinin milletvekilliği değil kaçakçılık olduğunu gösteriyor. Yani bu abi kuvvetle muhtemel yalnızca rahat kaçakçılık yapabilmek için milletvekili olmuş."

Kaçakçılıkla anılan milletvekiliyle ilgili bomba iddia: Bulgaristan'da bar kapattı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Milletvekili Bulgaristan Kaçakçılık Politika Ediz Ün Güncel Edirne Hukuk

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Yorumlar (33)

BAYAT SELIM:

Akp millet vekili olsa haftalarca konusulurdu,????

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yanıtYanıtla
Hurifade:

Yakışır abime aslansın sen kaplansın sen en önemlisi atatürkçüsün

191
43
yanıtYanıtla
Ö AKGÜN:

Mustafa kemalin askeri O adam ASLA YAPMAZZZ.. Aktroller çamur atıyor. :)) dimi

165
23
yanıtYanıtla
Abdullah Atik:

Nerden geliyor bu çeşmenin suyu…

154
6
yanıtYanıtla
Selim Keskin:

ahlaksız. bir de milletvekili. milleti temsil edemez bu.

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mehmet dogru:

simdi avrupa ulkesinde olsa Parti baskani bun konusmaya cagirir. adam konusmadan partiden ve milletvekilliginden istifa eder tabii ONUR ve SEREF biliyorsa

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2
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şaban kocaman:

Cehennemdeki ateşini artırmak için ne kadar da çok çabalamış

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sade vatandaş:

sayın milletvekilinin bunda suçu yok Türk lirası euro karşısında acayip değerlendi ikibuçuk lirayı bulgaristanda bozdur sabahtan akşama kadar harca bitmiyor

16
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osman Nat:

Yooook canim iftiradir yapmaz chpliler

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4
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Halil Keskin:

adam asker

23
2
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