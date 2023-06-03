Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti. TBMM'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Beştepe oldu. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine'yi açıkladı.

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir dönem daha görevlerine devam ederken, yeni Kabine'nin tek kadın bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu. Göktaş ile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini üstlendi.

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KİMDİR?

Türk asıllı Belçikalı eski siyasetçi Mahinur Özdemir Göktaş, 7 Şubat 1982 yılında Belçika'da Brüksel Bölgesi'nin Schaerbeek ilçesinde doğdu. 2009-2019 yılları arasında iki dönem Brüksel Milletvekilliği yapan Mahinur Özdemir, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi görevini yürütmeye başladı.

Yeni Kabine şöyle: