Kabine'nin tek kadın bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de Mahinur Özdemir Göktaş'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini verdi. Kabine'deki tek kadın bakan Göktaş oldu.
Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti. TBMM'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Beştepe oldu. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine'yi açıkladı.
MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI OLDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir dönem daha görevlerine devam ederken, yeni Kabine'nin tek kadın bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu. Göktaş ile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini üstlendi.
MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KİMDİR?
Türk asıllı Belçikalı eski siyasetçi Mahinur Özdemir Göktaş, 7 Şubat 1982 yılında Belçika'da Brüksel Bölgesi'nin Schaerbeek ilçesinde doğdu. 2009-2019 yılları arasında iki dönem Brüksel Milletvekilliği yapan Mahinur Özdemir, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi görevini yürütmeye başladı.
Yeni Kabine şöyle:
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Cevdet yılmaz
- Adalet Bakanlığı - Yılmaz Tunç
- Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Mahinur Özdemir Göktaş
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Vedat Işıkhan
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Mehmet Özhaseki
- Dışişleri Bakanlığı - Hakan Fidan
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Alparslan Bayraktar
- Gençlik ve Spor Bakanlığı - Osman Askın Bak
- Hazine ve Maliye Bakanlığı - Mehmet Şimşek
- İçişleri Bakanlığı - Ali Yerlikaya
- Kültür ve Turizm Bakanlığı - Mehmet Nuri Ersoy
- Milli Eğitim Bakanlığı - Yusuf Tekin
- Milli Savunma Bakanlığı - Yaşar Güler
- Sağlık Bakanlığı - Fahrettin Koca
- Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı - Mehmet Fatih Kacır
- Tarım ve Orman Bakanlığı - İbrahim Yumaklı
- Ticaret Bakanlığı - Ömer Bolat
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Abdülkadir Uraloğlu