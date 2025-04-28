Kabine, İstanbul depremi gündemiyle toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplayacak. Saat 15.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan toplantıda, gündem ise İstanbul'da merkez üssü Silivri olan 6,2 şiddetindeki deprem ve terörsüz Türkiye hedefi olacak.

RİSKLİ BİNALARA YÖNELİK ADIMLAR ELE ALINACAK

Kabine Toplantısında İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili ayrıntılar ana gündem başlıklarından birisi olacak. Art arda gerçekleşen depremler sonrası bölgede sürdürülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin rakamlar gözden geçirilecek, riskli binalara yönelik atılacak adımlar gündemde olacak.

SOSYAL KONUT KAMPANYASININ AYRINTILARI MASADA

Toplantıda, geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan ve yıl sonuna kadar Türkiye genelinde yapılacak sosyal konutlarla ilgili büyük bir kampanyaya ilişkin son durumunda görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda bu kampanyaya ilişkin ayrıntılar da değerlendirilecek.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" DEĞERLENDİRİLECEK

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gözler PKK terör örgütünün silah bırakma kararına çevrildi. 27 Şubat sonrası Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4'üncü İmralı ziyareti yapıldı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmelerdeki son durumun masaya yatırılması beklenen kabine toplantısında, İmralı heyetinin 2 ay sonra silah bırakılacağını açıklaması ile gelinen son nokta ele alınacak.

SURİYE VE GAZZE'DEKİ SON DURUM

Suriye ve Gazze'deki son gelişmeler Kabine'nin gündeminde olacak. İsrail'in Türkiye'nin Suriye'de üs kuracağı alanı bombalamasının ardından bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Bölgeye ilişkin son durumda kabinede gündeme gelecek. Ayrıca, Gazze'deki ateşkes süreci Kabine Toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.

GÖZLER ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDA

Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek toplantıda alınan kararlara ilişkin bir konuşma yapması bekleniyor.