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Kameraları bantlayan korumadan çelişkili ifade

Kabine, İstanbul depremi gündemiyle toplanıyor

Kabine, İstanbul depremi gündemiyle toplanıyor
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Milyonların kilitlendiği zirvenin ana gündemi İstanbul'da meydana gelen 6,2 şiddetindeki deprem olacak. Terörsüz Türkiye hedefi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu sosyal konut kampanyasının ayrıntıları ve Suriye ile Gazze'deki son durum da toplantının diğer başlıkları arasında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplayacak. Saat 15.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan toplantıda, gündem ise İstanbul'da merkez üssü Silivri olan 6,2 şiddetindeki deprem ve terörsüz Türkiye hedefi olacak.

RİSKLİ BİNALARA YÖNELİK ADIMLAR ELE ALINACAK

Kabine Toplantısında İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili ayrıntılar ana gündem başlıklarından birisi olacak. Art arda gerçekleşen depremler sonrası bölgede sürdürülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin rakamlar gözden geçirilecek, riskli binalara yönelik atılacak adımlar gündemde olacak.

SOSYAL KONUT KAMPANYASININ AYRINTILARI MASADA

Toplantıda, geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan ve yıl sonuna kadar Türkiye genelinde yapılacak sosyal konutlarla ilgili büyük bir kampanyaya ilişkin son durumunda görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda bu kampanyaya ilişkin ayrıntılar da değerlendirilecek.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" DEĞERLENDİRİLECEK

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gözler PKK terör örgütünün silah bırakma kararına çevrildi. 27 Şubat sonrası Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4'üncü İmralı ziyareti yapıldı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmelerdeki son durumun masaya yatırılması beklenen kabine toplantısında, İmralı heyetinin 2 ay sonra silah bırakılacağını açıklaması ile gelinen son nokta ele alınacak.

SURİYE VE GAZZE'DEKİ SON DURUM

Suriye ve Gazze'deki son gelişmeler Kabine'nin gündeminde olacak. İsrail'in Türkiye'nin Suriye'de üs kuracağı alanı bombalamasının ardından bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Bölgeye ilişkin son durumda kabinede gündeme gelecek. Ayrıca, Gazze'deki ateşkes süreci Kabine Toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.

GÖZLER ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDA

Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek toplantıda alınan kararlara ilişkin bir konuşma yapması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

MUZ CUMHURİYETİ...DA ÖTESİ NEREDEYSE İMKANSIZ ŞU ANKİ DURUMDA

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Nafaka konusu calisma saatleri konusu buyuk bur firma araba fabrikasi aciyordu bunlar ne oldu.mansetle ulke yonetiyorlar diyorum ama gelde suruye anlat.

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Filistin Cumhurbaşkanı

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

toplantı, kurultay, çalıştay, sonuç hayat pahalılığı. milletin çokta umrunda toplanmanız

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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Milyonları ilgilendiren konu bu degil ekonomi idi onuda cuma günü acikladilar ulkede hesey yolunda enflasyon 1.69 denilerek asagilandik

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Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

Bir seylerin degisecegini inanan var mi?

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Haber YorumlarıErol Birol :

Hepsi hikaye!!!!!

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Haber Yorumlarıekolojixx a:

suriye ve gazzeden sana ne arap mültecileri başımıza bela ettin ,yaptıgın hiç bir iş lehimize degil

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Haber YorumlarıÖnder:

Deprem oldu sanayi sektöründe adamlar işçi çalıştırmaya devam etti işçinin değeri yok bu ülkede

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Yaaaa bu "RECEP", 2021 yılında YILDIRIM DEMİRÖREN'E ""AZERBAYCAN'DA HER TÜRLÜ "KUMARI" OYNATABİLMESİ İÇİN"" izin veren "RECEP" değil mi ?........ sizce bu "RECEP" Türkiye'nin başındayken, Allah (c.c) Türkiye'yi, İstanbul'u ÇARPAR MI.... yoksa ÇARPMAZ MI ? .......

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