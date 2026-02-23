Haberler

Kabine'deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj

Kabine'deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta yapılan kabine değişikliğine ilişkin "Geçen hafta kabinemizde küçük çaplı revizyon gerçekleştirdik. Adalet Bakanlığı görevini deruhte eden Akın Gürlek kardeşimiz ile İçişleri Bakanlığı görevini yürütecek Mustafa Çiftçi kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum. Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya kardeşlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinede İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında küçük çaplı revizyon gerçekleştirdiğini açıkladı.
  • Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanlığı görevini yürütecek, Akın Gürlek Adalet Bakanlığı görevini deruhte edecek.
  • Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı'ndan alındı, Yılmaz Tunç Adalet Bakanlığı görevinden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Gündeme ilişkin konulara değinen Erdoğan, geçtiğimiz hafta kabinede yapılan değişikliklere de değindi.

"KÜÇÜK ÇAPLI REVİZYON GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Geçen hafta kabinemizde küçük çaplı revizyon gerçekleştirdik" diyen Erdoğan, "İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında arkadaşlarımız devir teslimlerini yaptılar. Adalet Bakanlığı görevini deruhte eden Akın Gürlek kardeşimiz ile İçişleri Bakanlığı görevini yürütecek Mustafa Çiftçi kardeşimize Cenab-ı Allah'ta muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Eski bakanlar Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç'a teşekkür eden Erdoğan, "2,4 yıl boyunca devletimize ve hizmet eden Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya kardeşlerimize fedakârlıklarından ötürü teşekkür ediyor, yüce Mevla her iki bakanımızdan razı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı'ndan alınmış yerine Mustafa Çiftçi atanmıştı. Yılmaz Tunç da Adalet Bakanlığı görevinden alınırken; yerine Akın Gürlek getirilmişti.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir

Boğaziçi'ni ziyaret etmişti! Erdoğan'dan Kabine sonrası çarpıcı mesaj
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü

Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü
Vinicius Junior'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Gianluca Prestianni'nin cezası belli oldu

İşte Vinicius'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Prestianni'nin cezası
Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi

Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında

ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 21 Nisan'da görülecek

Türkiye'yi kahreden faciada kritik tarih belli oldu