KA-DER Başkanı Nuray Karaoğlu: İYİ Parti kadın temsiliyetini artırmalı

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) Başkanı Nuray Karaoğlu, İYİ Parti'nin 7. Olağanüstü Kurultayı öncesi partiye, kadın temsiliyetini artırma çağrısında bulundu. Partinin cinsiyet kotasını uygulamaması nedeniyle sadece 5 kadın milletvekilinin bulunduğunu anımsatan Karaoğlu, "İYİ Parti'nin cinsiyet kotasını uygulamaması, kadınların siyasi temsilini sınırlayan bir engel oluşturuyor. Mevcut durumda TBMM'deki kadın milletvekili sayısı cinsiyet kotasının altında kalmıştır. Kurultay sürecinde bu konu dikkate alınmalı ve parti içindeki kadın temsiliyeti artırılmalıdır" dedi.

Karaoğlu, bugün yaptığı yazılı açıklama ile İYİ Parti'nin kadın temsiliyetini yüzde 25 cinsiyet kotasını aşarak artırması gerektiğini belirterek, kurultayda kadın katılımının artırılmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığını ve kadınların da parti içinde karar verme süreçlerine dahil olması gerektiğini vurguladı.

Kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasi alanda tam ve etkin bir şekilde temsil edilmesinin demokrasinin gereği olduğunu söyleyen Karaoğlu İYİ Parti'nin bu yönde atacağı adımların, Türkiye'de kadın temsiliyetinin ve kurumsal siyasette kadınların güçlenmesine önemli bir katkı sunacağını ifade etti.

"KADIN HAKLARINA TAAHHÜDÜN SOMUT BİR GÖSTERGESİ OLACAKTIR"

Karaoğlu, İYİ Parti'nin kurultayda kadın temsilini artırma çağrısında bulunarak, bu yöndeki bir düzenlemenin partinin demokratik değerlerine ve kadın haklarına olan taahhüdünün somut bir göstergesi olacağını belirtti.

Partinin cinsiyet kotasını uygulamaması nedeniyle sadece 5 kadın milletvekilinin bulunduğunu anımsatan Karaoğlu, "İYİ Parti'nin cinsiyet kotasını uygulamaması, kadınların siyasi temsilini sınırlayan bir engel oluşturuyor. Mevcut durumda TBMM'deki kadın milletvekili sayısı cinsiyet kotasının altında kalmıştır. Kurultay sürecinde bu konu dikkate alınmalı ve parti içindeki kadın temsiliyeti artırılmalıdır" dedi.

İYİ Parti, 14 Mayıs seçimlerinde 44 milletvekili çıkardı.