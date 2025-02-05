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Eski ABD Başkanı Joe Biden'dan sürpriz kariyer hamlesi! Trump'ın da diline düştü

Eski ABD Başkanı Joe Biden'dan sürpriz kariyer hamlesi! Trump'ın da diline düştü
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ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray sonrasındaki hayatına beklenmedik bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Biden'ın bir yetenek ajansı ile anlaşmaya vardığı açıklandı. Gelişmeyi duyan ABD Başkanı Donald Trump ise "Şaka yapıyor olmalısınız" dedi.

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray sonrasındaki hayatına beklenmedik bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

YETENEK AJANSI İLE ANLAŞTI

Creative Artists Agency (CAA) isimli yetenek ajansının başkanı Richard Lovett, Biden ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Lovett, 82 yaşındaki Biden'ı bünyelerine katmaktan büyük onur duyduklarını belirtti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'dan sürpriz kariyer hamlesi! Trump'ın da diline düştü

SIRADAKİ ADIMI NE OLACAK?

Biden, 2020 yılında mevcut ABD Başkanı Donald Trump'a karşı kazandığı seçim zaferinden önce de CAA tarafından temsil ediliyordu. Biden, ajans bünyesinde bulunduğu dönemde "Promise Me, Dad" isimli bir anı kitabı çıkarmıştı. Kısa sürede New York Times'ın çok satanlar listesinde bir numaraya yükselen kitabı için Biden, 42 şehirlik bir tanıtım turnesine çıkmıştı. Biden'ın şu an için bir yetenek ajansı çatısı altında ne yapacağı kesinlik kazanmış değil. Ancak Beyaz Saray'daki dönemine dair anlatacak birçok hikayesi olduğu kesin.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'dan sürpriz kariyer hamlesi! Trump'ın da diline düştü

TRUMP DALGA GEÇTİ: ŞAKA MI?

Öte yandan, Biden'ın yeni kariyer rotası ABD Başkanı Donald Trump'a da soruldu. Trump'ın bu soruya tepkisi ise alaycı bir tavırla, "Şaka yapıyor olmalısınız" demek oldu. Oval Ofis'te düzenlediği toplantıda konuşan Trump, Biden'ın "bundan daha büyük sorunları olduğunu" ileri sürerek, ülkenin yönetimini "bir karmaşa içinde devraldığını" ve "hızla düzelteceğini" dile getirdi.

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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