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Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Kırşehir'de Ziyaret Gerçekleştirdi

Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Kırşehir'de Ziyaret Gerçekleştirdi
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Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi Akishino, Türkiye'nin Kırşehir şehrinde çeşitli arkeolojik ve botanik alanları ziyaret etti. Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen ziyaret, Kaman Kalehöyük kazı alanının incelenmesiyle başladı ve Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ile Japon Bahçesi ziyaretleriyle devam etti.

Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırşehir'de Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ve Japon Bahçesi'ni ziyaret etti.

Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü kapsamında Türkiye'de bulunan Prens ve Prenses Akishino, Kırşehir'deki programları kapsamında ilk olarak Kaman ilçesinde Japon Hükümeti'nce desteklenen Kaman Kalehöyük kazı alanında incelemelerde bulundu.

Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın eşliğinde Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsüne geçen Prens ve Prenses Akishino, Japonya'nın sınırları dışındaki en büyük botanik bahçelerinden olan Japon Bahçesi'ni gezdi.

Daha sonra 2009 yılında Japon ve Türk hükümetlerinin iş birliği ile yaptırılan, kentin 5 bin yıllık tarihine ışık tutan eserlerin sergilendiği Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'ne geçen heyet müzeyi gezdi, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitü Başkanı arkeolog Sachihiro Omura'dan bilgi aldı.

İncelemelerin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektiren Veliaht çift, alandan ayrıldı.

Ziyaretlerde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ile diğer protokol üyeleri de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Politika
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