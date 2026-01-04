Japonya: "Venezuela'da demokrasinin yeniden tesisine yönelik diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz"

Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, Venezuela'da yaşanan gelişmelerin yakından izlendiği belirtilerek, "Venezuela'da demokrasinin yeniden tesisi ve durumun istikrara kavuşturulması yönündeki diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz" denildi.

Japonya Hükümeti Venezuela'da yaşanan gelişmelere ilişkin sessizliğini bozdu. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'daki durumun yakından izlendiği belirtilerek, bölgedeki Japon vatandaşlarının güvenliğinin en büyük öncelik olduğu vurgulandı. Venezuela'da bulunan Japon vatandaşlarının çoğunluğuyla irtibat kurulduğu belirtilen açıklamada, "Şu an itibarıyla vatandaşlarımızın zarar gördüğüne dair bir bilgi bulunmamaktadır" denildi.

Japonya hükümetinden demokrasi vurgusu

Japonya hükümetinin uzun zamandır Venezuela'da demokrasinin yeniden tesis edilmesinin önemini vurguladığı hatırlatılan açıklamada, "Japonya, öteden beri özgürlük ve demokrasi gibi temel değerlere saygıyı esas almış; uluslararası hukukun ilkelerine riayete önem vermiştir" ifadeleri kullanıldı. Japonya'nın bu tutarlı yaklaşım çerçevesinde G7 ülkeleri ve diğer paydaşlarla yakın koordinasyonu sürdüreceği aktarılarak, "Venezuela'da demokrasinin yeniden tesisi ve durumun istikrara kavuşturulması yönündeki diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi. - TOKYO