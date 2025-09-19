Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Ayanlar Höyük'te Kazı Çalışmalarına Katıldı

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Taş Tepeler Projesi kapsamında Ayanlar Höyük'te başlatılan kazı çalışmalarına ilişkin, "Tarihi yeniden yazacak keşifler ortaya çıkarması beklenen bu ören yerinin kazısında Japon ekibinin yer almasından büyük gurur duyuyorum ve kazı başlama törenine katılarak bu projeye küçük de olsa katkıda bulunabildiğim için çok mutluyum." dedi.

Prenses Akiko, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ayanlar Höyük kazı çalışmalarının başlama törenine katıldı.

Burada konuşan Akiko, Ayanlar Höyük kazısında Japon ekibinin yer almasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ayanlar, dünyanın en eski tapınağı olduğu düşünülen kalıntıların bulunduğu Göbeklitepe'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta konumlanıyor ve tapınağı inşa edenlerin yerleşim yeri olabileceği belirtiliyor. Tarihi yeniden yazacak keşifler ortaya çıkarması beklenen bu ören yerinin kazısında Japon ekibinin yer almasından büyük gurur duyuyorum ve kazı başlama törenine katılarak bu projeye küçük de olsa katkıda bulunabildiğim için çok mutluyum." dedi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da Ayanlar Höyük'te başlatılan kazılarda Japon ekibinin yer almasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Katsumata, Japonya ve Türkiye'nin kültürel miras alanında güven ve dostluk temelinde işbirliği kurduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Japonya'nın Türkiye'deki kazı çalışmaları, bölge halkının kültürel varlıkların korunması konusunda bilinçlenmesine ve istihdam yaratılmasını destekleyerek bölgenin canlanmasına katkı sağlamaktadır. Japonya Büyükelçisi olarak Ayanlar Ören Yeri'nde insanlık tarihi açısından anlamlı sonuçlar doğuracak araştırmaların yapılmasını, bölgeye köklü katkılar sağlayacak işbirliği ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesini ve Japonya ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlenmesini içtenlikle temenni ediyorum."

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise Taş Tepeler Projesi kapsamında yürütülen kazıların insanlığın ortak mirasına katkı sunduğunu belirterek, "Japonya ile işbirliğiyle yürütülecek bu çalışmalar, yalnızca arkeolojik bir kazı değil, iki ülke arasındaki dostluk ve kültürel bağların da güçlenmesini sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar da Göbeklitepe ve Harran gibi önemli merkezlere ev sahipliği yapan Şanlıurfa'nın insanlık tarihinin köklerini barındırdığını vurgulayarak, "Japon bilim insanlarıyla ortak yürütülecek bu çalışmalar, hem bilim dünyasına katkı sunacak hem de iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri daha da geliştirecektir." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de Türk ve Japon ekipler tarafından bölgede yapılacak olan kazılara destek verdiklerini belirtti.

Bakan Ersoy ve Japon Prenses Akiko, konuşmaların ardından Ayanlar Höyük'te sembolik ilk kazmayı vurarak çalışmaları başlattı.

Törene, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Hikmet Başak ve Abdürrahim Dusak ile diğer ilgililer katıldı.

