İzmirlilerin yeni buluşma noktası: 'İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası' 140 yıllık Tekel Fabrikası, İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası olarak kültür ve sanatın cazibe merkezi oldu İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası Müdürü Şirin Ertem: "Bakanımızın talimatlarıyla bir ay süresince burada...

İzmirlilerin yeni buluşma noktası: ' İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası'

140 yıllık Tekel Fabrikası, İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası olarak kültür ve sanatın cazibe merkezi oldu

İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası Müdürü Şirin Ertem:

"Bakanımızın talimatlarıyla bir ay süresince burada ücretsiz etkinliklerimiz gerçekleştiriliyor"

İZMİR - İzmir'in ana aksındaki tarihi değerlerden biri olan 140 yıllık İzmir Alsancak Tekel Fabrikası, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası'na dönüştürülerek kültür ve sanatın cazibe merkezi oldu. Fabrikanın müdürü Şirin Ertem, "Burası İzmirlinin yeni buluşma noktası, çekim ve cazibe merkezi haline dönüştürüldü. Bakanımızın talimatlarıyla bir ay süresince burada ücretsiz etkinliklerimiz gerçekleştiriliyor" dedi.

140 yıllık tarihi ile endüstri mirasının önemli öğelerinden biri olan İzmir Alsancak Tekel Fabrikası, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen aslına uygun restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından İzmir Kültür Sanat Fabrikası olarak yeniden hayat buldu. 29 Nisan'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açılışı gerçekleştirilen fabrika, İzmirlilerin uğrak nokrası haline geldi. Yapının, İzmirlilerin yeni buluşma noktası olduğunu belirten İzmir Kültür Sanat Fabrikası Müdürü Şirin Ertem, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla bir ay süresince ücretsiz etkinlikler düzenlendiğini duyurdu.

Yeni nesil kültür merkezi projesi

Ertem, "İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası, çok büyük bir geri dönüşüm projesi. 140 yıllık tarihse sahip olan yapı, aynı zamanda endüstriyel bir miras olarak da İzmirli için önemli bir değere sahip. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu değere sahip çıkarak aslına uygun şekilde restorasyon ve renovasyon çalışmalarıyla bir yıl gibi kısa bir sürede bu muhteşem yapıyı halkımızın hizmetine sunduk. Yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alana sahip alanda 9 bin 200 metrekare de geniş peyzaj alanlarımız mevcut. Fabrika, kentin ana aksında yer alması, ulaşılabilir ve kolay bir destinasyonda olması sebebiyle nefes alınabilecek, ziyaretçinin konforu düşünülerek açılmış yeni nesil bir kültür merkezi projesi" ifadelerini kullandı.

"Bir ay süresince burada ücretsiz etkinlikler"

İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası'nda bakanlığa bağlı birimlerin olduğunu söyleyen Ertem, "Fabrikanın ana üretim binası 7 bin 200 metrekarelik alana sahip Arkeoloji ve Etnografya Müzesi. Tamamı İzmir ve çevresinden olan 6 bin eser ziyaretçilerle buluşuyor. İzmir'in zengin kültürel tarihinin yansıtıldığı müzede, yeni nesil tematik bir sergi anlayışı projelendirilmiştir. Zemin kat ve birinci kat arkeolojik eserlerden, ikinci kat ise etnografik eserlerden oluşmakta. İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda yer alan İzmir Resim ve Heykel Müzesi de sanatseverlerle buluşuyor. Her yaştan ziyaretçiyi kültür ve sanatla buluşturmayı hedefliyoruz. Bakanımızın talimatlarıyla bir ay süresince burada ücretsiz etkinliklerimiz gerçekleştiriliyor. Konser, opera, tiyatro, dinleti, çocuklar için kukla atölyeleri gibi pek çok nitelikli etkinlik düzenleniyor. Geniş peyzaj alanı, kentin yoğun akışı içerisinde ziyaretçilerimize nefes aldıran dinlenme alanları oluşturuyor" sözlerine yer verdi.

Ege'nin en büyük Atatürk İhtisas Kütüphanesi

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda kurulan atölyelere de değinen Ertem, şöyle konuştu: "Bu atölyeleri 'Sanat Sokağı' ismiyle tanımladık. Bu alan da sanatsal ve kültürel anlamda yaşayan, canlı bir buluşma noktası olacak. Plastik sanatlardan geleneksel el sanatlarına kadar sanatçılarımızın kendi sanatlarını sürdürdükleri ve eğitsel anlamda da eğitimler verildiği bir alan oluşturuldu. Aynı zamanda İzmir Kültür ve Sanat Fabrikamız Ege'nin en büyük Atatürk İhtisas Kütüphanesi'ne ev sahipliği yapıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e adanmış bir kütüphanede, fabrikamızda özel bir koleksiyondan oluşan Türk dünyası ve müzik ihtisas kütüphanesi de yer alıyor. Burada da bakanlığımızın sanatçılarından Ümit Yazıcı'nın bakanlığımıza bağışladığı 100 bin kitap, dergi, mecmua gibi eserler ilgilileriyle buluşuyor. İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda aynı zamanda emekli fabrika çalışanlarının, emeklilerin bizlere bağışlamış olduğu, fabrikadaki çalışmalar sırasında kullanılan bir takım materyaller var. Biz onları da bir tekel anı odası oluşturmak suretiyle sergiliyoruz. Özellikle Tekel Fabrikası'ndan emekli olan ziyaretçilerimiz çok ilgi duyuyor."