İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi. Meclis üyeleri ve yurttaşlarla birlikte Atatürk Anıtı önünde, basın açıklaması yapan Sengel, 'Her türlü darbe teşebbüsünü, tereddütsüz bir şekilde asla kabul etmeyen bizler, hukuk devletini korumak için birer vatandaş olarak dahi üzerimize ne düşüyorsa yapmak için hazırız' dedi.

İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi. Meclis üyeleri ve yurttaşlarla birlikte Atatürk Anıtı önünde, basın açıklaması yapan Sengel, "Her türlü darbe teşebbüsünü, tereddütsüz bir şekilde asla kabul etmeyen bizler, hukuk devletini korumak için birer vatandaş olarak dahi üzerimize ne düşüyorsa yapmak için hazırız" dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meclis üyeleri ve yurttaşlarla beraber Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin AYM'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını tanımama ve ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında soruşturma başlatması kararına tepki gösterdi.

"AKP yargıdan elini çek", "Can Atalay'a Özgürlük", "Hukuksuzluğa son" dövizlerini taşıyan Meclis üyeleri ile birlikte Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yapan Sengel, şunları kaydetti:

"BU KARARA İMZA ATAN YARGITAY ÜYELERİ, HUKUKU HİÇE SAYMIŞ VE ANAYASA'MIZIN HÜKÜMLERİNİ TANIMAZ BİR TAVIR SERGİLEMİŞTİR"

"Bugün burada, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay başvurunda verdiği ihlal kararı üzerine bu karara uymama ve Anayasa Makkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması şeklindeki kararı, Anayasal düzeni değiştirme teşebbüsü olduğunu vurgulamak için bulunmaktayız.

Atamızın huzurunda gururla aldığım hukuk eğitimim ve kıymetli hocalarımdan öğrendiğim üzere hukuk devletinin onuru için toplandık. Dairenin, Anayasa Mahkemesi'ni adeta terör örgütleri ile birlikte hareket etmekle suçlayan, milletin iradesi olan, yüce TBMM'yi tecrit etmeye çalışan bir yargı makamının Türk milleti adına verdiği karara yakışmayacak ifadeler kullanan kararı, hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğu bir hukuk devletini yok saymaktır. Bu karara imza atan Yargıtay üyeleri, hukuku hiçe saymış ve Anayasa'mızın hükümlerini tanımaz bir tavır sergilemiştir. Bu ülkeye güven, hukuka güven ile, adalete güven ile sağlanacaktır. Bu anayasa tanımaz, keyfi uygulamalar, hukukun üstünlüğünü yok saymak, yurttaşlarımızın hakkını korumak sadece biz avukatlatın değil, sadece biz siyasilerin değil; her yurttaşın hakkıdır ve her yurttaşın da hukukun üstünlüğünü savunmak kendi öz sorumluluğudur.

Her türlü darbe teşebbüsünü, tereddütsüz bir şekilde asla kabul etmeyen bizler, hukuk devletini korumak için birer vatandaş olarak dahi üzerimize ne düşüyorsa yapmak için hazırız. "