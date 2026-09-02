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İzmir - Kılıçdaroğlu: Sizin sorunlarınızı yerelde çözmek bizim boynumuzun borcudur

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KILIÇDAROĞLU, CHP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NA YÜRÜDÜCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ziyareti sonrası partililerle birlikte Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'ndeki CHP İzmir İl Başkanlığı'na yürüdü.

KILIÇDAROĞLU, CHP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NA YÜRÜDÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ziyareti sonrası partililerle birlikte Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'ndeki CHP İzmir İl Başkanlığı'na yürüdü. Partililerin sloganları eşliğinde yürüyen Kılıçdaroğlu, sokakta kendisine ilgi gösteren vatandaşları selamladı. Kılıçdaroğlu daha sonra parti binasında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına katıldı. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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