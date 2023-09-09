İzmir'in Kurtuluşu 101. Yıl Dönümü Kutlamaları

ANITA ÇELENK KONULDU

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü için Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, milletvekilleri, siyasi parti başkanları, üniversite rektörleri, idari ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

BAYRAK TÖRENİ YAPILDI

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri bayrak töreni ile sürdü. Konak Meydanı'ndaki tören protokol üyelerinin gelmesi ile saat 10.30'da başladı. Törende İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve milletvekilleriyle kamu ve askeri yetkililer hazır bulundu. Törende ilk olarak süvari birliği temsili olarak İzmir'in kurtuluşunu canlandırıp, İzmir Valiliği binasına Türk bayrağı çekti. Atlı birlik komutanına Vali Elban tarafından Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından da plaket takdim edildi. Ardından süvari komutanı, Vali Süleyman Elban'a tekmil verip, alandan ayrılmasıyla kutlamaların Konak Meydanı bölümü tamamlandı.

'9 EYLÜL HÜRRİYET BAĞIMSIZLIK ÖYKÜSÜNÜN MİLADI'

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılını kutlamak için yüzlerce İzmirli sabahın erken saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kurtuluşun 101'inci yılında düzenlenen törende yaptığı konuşmada bu değerli günde katılımcılara hitap etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Soyer, "Bundan 101 yıl önce atalarımız Büyük Taarruz ile taçlanan bağımsızlık yürüyüşünü 9 Eylül 1922'de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşuyla tamamladı. Bu mücadele aynı zamanda dünyada, ezilen ve sömürülen milletler umut oldu. Azim ve kararlılıkla vatanını savunan, birlik içinde bir milletin bağımsızlık tutkusu önünde hiçbir gücün duramayacağını, atalarımız tüm dünyaya gösterdi. 9 Eylül İzmir ve ülkemiz için sadece önemli bir tarihi gün değil, aynı zamanda hürriyet ve bağımsızlık öyküsünün miladıdır. Atalarımızın özgürlük aşkı ve inancı, bize Cumhuriyetimizin kapısını araladı. İşte bu yüzden İzmir, kurtuluşun ve kuruluşun şehridir. Atalarımız canlarını vererek, kanlarını akıtarak, bu toprakları bize miras bıraktı" diye konuştu.

Atatürk'ün iradesini daima dünya halkaları arasındaki barışı büyütmekten yana kullandığını anlatan Başkan Soyer şöyle devam etti:

"Savaştan henüz çıkmış bir devletin politikasını, 'Yurtta sulh cihanda sulh' olarak tarif etti. Bu nedenle Atatürk, savaşların olduğu kadar barışların da kahramanıdır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal'in, 'Barışın tatlı güneşi' olarak andığı Cumhuriyetimizin ikinci yüzyıla girerken yine bir araya geleceğiz ve bu toprakları karanlığa hapsetmek isteyenlere karşı bir kez daha irademizi ortaya koyacağız. Çünkü biz, Atatürk'ün bağımsızlığı, Cumhuriyet'i emanet ettiği gençliğiz. Kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir'iz. İçinden geçtiğimiz zor koşullar bizim için bir engel değil, olsa olsa cesaret kaynağıdır. 9 Eylül'den aldığımız güç ve ilhamla, asırlık Cumhuriyet çınarının gövdesine daha büyük bir azimle sarılacağız. Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılını demokrasi ve barışla taçlandıracağız. Tüm bunlara duyduğum sonsuz inançla; Atatürk ve tüm yol arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Atalarımızın canları pahasına kazandığı şanlı zaferin ve kurtuluşumuzun simgesi olan 9 Eylül kutlu olsun. Yaşasın bağımsızlığımız, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."

Konuşmanın ardından gerçekleşen dans gösterileriyle şölen havasına dönüşen kutlamalara yüzlerce İzmirli ellerinde bayraklarla eşlik etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ritim grubunun gösterisinin ardından meydandaki kutlamalar sona erdi.

Nevra UÇKAÇ - Saliha TEMİZ - Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,