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AK Parti'li Sürekli belediye ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi

AK Parti'li Sürekli belediye ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, tüm teşkilatlarıyla sürekli sahada olduklarını, İzmir'de bir haftada 30 ilçede 120 bine yakın ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

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AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, tüm teşkilatlarıyla sürekli sahada olduklarını, İzmir'de bir haftada 30 ilçede 120 bine yakın ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sürekli, Kiraz'da Bayındır, Menemen ve Bergama belediye başkanlarıyla, Ödemiş'te ise Bayındır, Kiraz, Ödemiş, Tire ve Beydağ ilçe başkanlarıyla buluşarak yerel yönetimler ve teşkilat çalışmalarına yönelik bir toplantı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, Ak belediyecilikle tanışan ilçelerde yatırım ve proje seferberliğinin söz konusu olduğunu, başkanların Büyükşehir Belediyesinin yapması gereken fakat yapmadığı ya da yarım bıraktığı çalışmalara destek verdiğini aktardı.

Parti teşkilatları olarak bir haftada 30 ilçede 120 bine yakın ziyaret gerçekleştirdiklerini bildiren Sürekli, şunları kaydetti:

"Tam kadro aralıksız sahadayız. Vatandaşımızla birebir görüşüyoruz, konuşuyoruz, tek tek ellerini sıkıyoruz, onları yüreğimizle dinliyoruz. Teveccühlerini görüyoruz, talep ve önerilerini alıyor, hızlı çözümler üretiyoruz. Vatandaşına uzaktan selam verip, yanından geçip gidenlere, onları dinlemeyenlere bakıyorsunuz anketler üzerinden algı yapmaya çalışıyor. Bizim bunlara karnımız tok. Önümüze, hedeflerimize ve milletimize bakıyoruz."

AA / Meriç Ürer - Politika

Kerem Ali Sürekli AK Parti Menemen İzmir Politika Haberler

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