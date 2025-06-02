İzmir'deki grev krizinde kim haklı?

İzmir'deki grev krizinde kim haklı?
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İzmir'deki grev krizinde kim haklı?
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve çıktı. Çöplerin toplanmadığı kentte adeta bir kaos hakim...

İzmir'de büyükşehir belediyesi işçilerinin grevi beşinci gününde...

Toplanmayan çöpler çevreye kötü koku yayarken vatandaş duruma tepkili...

SENDİKA NE İSTİYOR, BELEDİYE NE KADAR VERİYOR?

Belediye yönetiminin son zam teklifi yüzde 29,16 olurken işçiler yüzde 60 oranında bir zam talep ettiler. İşçiler ayrıca "eşit işe eşit ücret" talep ederek maaşlarının belediyede aynı işi yapan diğer işçilerle eşit olmasını ve güvenlik işçilerinin toplu sözleşme dışına çıkarılmamasını talep ediyorlar.

Haberler.com olarak soruyoruz;

Sizce Türkiye gündemine oturan bu meselede belediye mi haklı yoksa içliler mi?

Yorumlarınızı bekliyoruz.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSer_hat:

Kusura bakmayın ama yeni atanan bir öğretmen 47 bin lira maaş arıyorken bunların 82 bin lira istemesi ayıptır,günahtır.Akp li belediyelerde niye grev olmuyor oradaki işçiler 100 bin lira maaş mı alıyor.Hayır merak ettim doğrusu

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Haber YorumlarıSelim Demir:

49 bin bile çok onlara

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Haber YorumlarıHasann hasann:

Belediyede ki memurun müdürün Daire Başkanının üzerinde maaş alacak işçi 80 bin sen orada memuru müdürü daire başkanını nasıl çalıştıracaksın. Başkan sonuna kadar haklı

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Haber YorumlarıSelim Demir:

İzmir'i yedirmeyiz kapağa oy veririzz

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Haber YorumlarıErtan:

Adil ücret asgari ücretin 1,5 - 2 katı olmalı. Zaten maaşları zamsız hali ile asgari ücretin 2 katından fazla. Ben belediyenin karar vericisi olsam bu aç gözlülere lökavt ilan eder, 1,5 civarı asgari ücret ile yeni işçiler alırım. (Öğretmen, polis, astsubay, devlet memuru ortalama maaşları 2,5 asgari ücret civarı, Bu işçi arkadaşlar 4 asgari ücret civarı maaş istiyorlar. İzmir belediyesi altın madeni mi buldular da bizim haberimiz yok.)

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