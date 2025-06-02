İzmir'deki grev krizinde kim haklı?

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SENDİKA NE İSTİYOR, BELEDİYE NE KADAR VERİYOR?

Belediye yönetiminin son zam teklifi yüzde 29,16 olurken işçiler yüzde 60 oranında bir zam talep ettiler. İşçiler ayrıca "eşit işe eşit ücret" talep ederek maaşlarının belediyede aynı işi yapan diğer işçilerle eşit olmasını ve güvenlik işçilerinin toplu sözleşme dışına çıkarılmamasını talep ediyorlar.

Haberler.com olarak soruyoruz;

Sizce Türkiye gündemine oturan bu meselede belediye mi haklı yoksa içliler mi?

Yorumlarınızı bekliyoruz.