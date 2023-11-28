İzmir'de 'yasa dışı bahis' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' operasyonunda 38 kişi tutuklandı

38 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir merkezli 10 ilde 'yasa dışı bahis' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik düzenlenen 'Sibergöz-7' adlı operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 59'a ulaştı. Emniyette 2 kişinin sorgulaması sürerken işlemleri tamamlanan 57 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gün boyu ifadeleri alındıktan sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 57 şüpheliden aralarında gazeteci C.E.'nin de bulundu 38 kişi tutuklandı, aralarında 2 futbolcunun da bulunduğu 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

?ÇETE OPERASYONUNDA TOPLAMDA 77 KİŞİ TUTUKLANDI

Yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Kuzenler çetesine yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 104 şüpheliden 77'sinin tutuklandığı, 25 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 2 kişinin ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi. Ayrıca operasyon kapsamında suçtan elde edildiği para ile satın alındığı değerlendirilen 15 lüks araca el konuldu.

Tolga TAHÇI/İZMİR,