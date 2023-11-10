İzmir'de Atatürk'ün ölüm yıl dönümü törenle anıldı

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde, İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle anıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Türkiye'nin bu siyasal ikliminde Atatürk'ün yine rehberliğine, yol göstericiliğine ihtiyaç olduğunu gösteriyor" dedi.

İzmir'de ilk resmi tören sabah 08: 30'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Törene İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, il milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı. Saat tam 09: 05'te sirenlerinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Meydanda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Törenin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gazetecilerle duygu ve düşüncelerini paylaştı:

"Çok etkileyici, çok heyecan verici bir şey yani. İnsanların yıllar geçtikçe Ata'ya bağlılıklarını, borçlarını, sadakatlerini anlıyor olmaları son derece önemli bir şey. Türkiye'nin bu siyasal ikliminde Atatürk'ün yine rehberliğine, yol göstericiliğine ihtiyaç olduğunu gösteriyor. O yüzden de çok ümit verici"