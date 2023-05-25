İzmir CHP Milletvekilleri Mazbatalarını Aldı

CHP İzmir Milletvekilleri, 28'inci Dönem Milletvekili seçimlerinde aldıkları mazbatalarını İl Seçim Kurulu'ndan aldı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, seçimlerin devam ettiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapana kadar çalışacaklarını belirtti.

KERİM UĞUR

28'inci Dönem Milletvekili seçimlerinde CHP'den seçilen İzmir Milletvekilleri bugün mazbatalarını İl Seçim Kurulu'ndan aldı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Mazbataları aldık ama seçim bir başka boyutu ile devam ediyor. İnşallah hep beraber Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13.Cumhurbaşkanımız yapana kadar çalışacağız" dedi.

Milletvekili seçilen CHP Genel Başkan Yardımcıları Yüksel Taşkın, Gökçe Gökçen'in yanı sıra Sevda Erdan Kılıç, Deniz Yücel, Mahir Polat, Ednan Arslan, Salih Uzun, Rıfat Nalbantoğlu ve Deniz Bilici mazbatalarını aldı. Mazbatalarını alırken milletvekillerine, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Onur Sivaslı, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve partililer de eşlik etti.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU 13. CUMHURBAŞKANIMIZ YAPANA KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Mazbataların alınmasının ardından bir açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu şunları söyledi:

"Bugün 28.dönem milletvekili seçilen arkadaşlarımız mazbatalarını alarak göreve başladılar. Bu dönem içerisinde verecekleri hizmetlerle Türkiye'nin önünü açacak yasalara yol açacak yasalar yapacak arkadaşlar olacaklar inşallah. Bu dönemin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Mazbataları aldık ama seçim bir başka boyutu ile devam ediyor. Pazar günü olacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için hep beraber bu mazbata töreninin hemen ardından çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah hep beraber Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13.Cumhurbaşkanımız yapana kadar çalışacağız. Pazar günü İzmir'e yakışır demokrasi şöleni içerisinde bir seçim olmasını arzu ediyoruz. O yüzden tüm vatandaşlarımızı sandığa gitmeyi ve oylarını kullanmaya davet ediyoruz."