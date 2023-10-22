İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 100. yıl dönümü etkinliğine katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kurtuluş Savaşı'nın ardından yapılan Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Yunanistan'dan gelen mübadele derneklerinin temsilcilerinin de yer aldığı etkinlikte konuşan Soyer, 'Atamızın 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözüyle aynı zamanda dünya barışını da takip etmeye devam etmeliyiz' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kurtuluş Savaşı'nın ardından yapılan Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Yunanistan'dan gelen mübadele derneklerinin temsilcilerinin de yer aldığı etkinlikte konuşan Soyer, "Atamızın 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözüyle aynı zamanda dünya barışını da takip etmeye devam etmeliyiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mübadelenin sembollerinden Gülcemal Gemisi anısına Bergama Vapuru'nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Mübadelenin 100'üncü yılı anma etkinliğinde Seydiköylüler Mübadele Derneği, Yunanistan Selanik Vasilakos Mübadele Derneği ve birçok derneğin temsilcileri yer aldı. Başkan Soyer programda misafirlere zeytin fidanı hediye etti.

"Cumhuriyet'in yüzüncü yılında elleri sımsıkı tutmaya devam edeceğiz"

Mübadele döneminde yaşanan zorluklara değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "İnsanın doğduğu, doyduğu toprakları geride bırakması çok büyük bir acı. Tek dileğimiz bundan sonra Ege'de ve dünyada böyle acıların bir daha yaşanmaması. Hepimiz yaşamdan ve barıştan yanayız. Atamızın 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözüyle aynı zamanda dünya barışını da takip etmeye devam etmeliyiz. Bu topraklarda yaşanan savaştan 12 yıl sonra, 1934'te Yunanistan lideri Venizelos Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterirken şunları söyledi; 'Saygın bir ulus devlet olarak yeniden doğan ve anlaşabileceğimize kani olduğumuz Türkiye, uzattığımız dostluk elini büyük bir samimiyetle sıkarak kabul etmiştir.' Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında davetimizi kırmayarak, Yunanistan'dan gelen konuklarımızın ellerini sımsıkı tutmaya devam edeceğiz. İzmir'e hoş geldiniz, şeref verdiniz. Mübadelenin anısına düzenlenen bu barış yolculuğuna emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın güle oynaya birbirlerine gidip gelecekleri bir barış denizi yaratmak umuduyla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

"Ege Denizi'ni barış ve sevgi denizi haline getirme zamanıdır"

Seydiköylüler Mübadele Derneği Başkanı Hakan Süvari ise, "Biz mübadeleyi yaşamadık ama atalarımız mübadeleyi yaşamış kişilerdi. Dedem yaşadığı toprakları tekrar görmeyi çok isterdi ama nasip olmadı. Suyun iki tarafının elleri birleşerek Ege Denizi'ni barış ve sevgi denizi haline getirme zamanıdır" dedi.

Yunanistan Selanik Vasilakos Mübadele Derneği Başkanı Attena Romoletti de, "Bizler bu toplantıda sizlerle birlikte olmaktan gururluyuz. Barış ve sevgi için böyle bir buluşmada olmaktan oldukça mutluyuz. Bizleri ayıran hiçbir şey yok tam tersi bizleri birleştiren bir sevgi var" açıklamasında bulundu.

"Benzer acıları çocuklarımıza yaşatmayalım"

Yunanistan Selanik Vasilakos Mübadele Derneği Onursal Başkanı Takis Romoletti ise, "Atalarımız zor günler geçirdiler. Mutlaka her halkın kendi acıları oldu. Bizler büyüklerimizin yaşadığı zorlukları çocuklarımıza yaşatmayalım. Barış ve sevgi içinde yaşamaları için elimizden geleni yapmaya çalışalım" dedi. - İZMİR