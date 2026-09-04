Nepal'de sel felaketi: Ölü sayısı 1287'ye yükseldi

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1287'ye yükseldiği bildirildi.

Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen sel felaketinde kaybolanları bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından sele ilişkin son durum paylaşıldı.

Açıklamada, selden etkilenen çeşitli bölgelerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1287'ye çıktığı, kayıp olduğu bildirilen 5 bin 83 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarında 21 binden fazla güvenlik personelinin görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 13 bin 93 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA