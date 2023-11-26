İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Şehirleri doğayla uyumlu kentler haline getirmek mecburiyetindeyiz

'ŞEHİRLERİ DOĞAYLA UYUMLU KENTLER HALİNE GETİRMEK MECBURİYETİNDEYİZ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte daha önce de benzer bir doğa olayının yaşandığını hatırlatıp, "3 sene önce yaşadığımız tsunamide deniz yükselmesinin ne demek olduğunu deneyimlemiştik. Sığacık, sular altında kalmıştı. Tsunaminin sadece uzak coğrafyalarda yaşanan bir doğa olayı olduğunu düşünürdük. Ama artık görüyoruz ki Anadolu'yu ve Akdeniz'i de merkezine almış durumda. Şehirleri doğayla uyumlu, dirençli kentler haline getirmek mecburiyetindeyiz" dedi.

'400 CİVARI İŞ YERİNDE HASAR TESPİTİ YAPILDI'

Başkan Soyer, hasar tespit çalışmalarının da başladığını belirtip, "Denizin yükselmesine karşı yerel yönetimlerin bugüne kadar öngördüğü çalışmalar çok yetersiz. 3 yıl önce Bostanlı'da, Mavişehir'de bir set oluşturmuştuk çok ağır bir maliyetti ama 'iyi ki yapmışız' diyoruz. Çünkü çok pozitif etkilerini gördük. 400 civarı iş yerinde hasar tespiti yapıldı. Orta ve ağır hasarlı yapılarla ilgili tedbir almak ve uğradıkları tahribatı gidermek için belediyemiz yardımcı olacak" diye konuştu.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, DHA