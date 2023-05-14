İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Oyunu Kullandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için oyunu Seferihisar Ulamış'ta ailesiyle birlikte kullandı. Sandıklara yüksek katılım beklediğini kaydeden Başkan Soyer, 'Bayram coşkusuyla başlayan bir gün. Herkesin yüzü gülüyor, herkesin heyecanı yüksek' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için oyunu Seferihisar Ulamış'ta ailesiyle birlikte kullandı. Sandıklara yüksek katılım beklediğini kaydeden Başkan Soyer, "Bayram coşkusuyla başlayan bir gün. Herkesin yüzü gülüyor, herkesin heyecanı yüksek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, oy kullanma işleminin başladığı ilk saatlerde eşi Neptün Soyer, kızları Defne ve Duygu Soyer'le Seferihisar'ın Ulamış Ortaokulu 1124 Nolu sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra konuşan Başkan Soyer, şunları söyledi:

"Ulamış'tayız. Bayram coşkusuyla başlayan bir gün. Herkesin yüzü gülüyor, herkesin heyecanı yüksek. Hava da şahane, çok güzel. Çok erken saatlerden itibaren sandıkların önünde kuyruklar oluşmaya başlamış durumda. Anlaşılan o ki katılım çok yüksek olacak. Tüm memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum."