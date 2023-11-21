İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarında yaptığı konuşma gerekçe gösterilerek İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soyer, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda sözlerinin arkasında olduğunu belirtti.

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ

İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer hakkında; İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünde yaptığı konuşma gerekçe gösterilerek İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soyer, sosyal medya hesabında; "Her sözümün arkasındayım. Buyurun, buradayım" paylaşımını yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarında yaptığı konuşmadaki sözleri gerekçe gösterilerek soruşturma açıldığı öğrenildi.

Soyer, söz konusu açıklamasında; "100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular" demişti.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin 16 Kasım'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği yazıda, Soyer'in "Osmanlı Devleti ve yöneticilerini hedef gösterdiği", böylece "kişinin hatırasına hakaret" ettiği "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ettiği" iddia edildi.

"HER SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM. BUYRUN, BURADAYIM"

Soruşturmaya ilişkin X (Twitter) hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Soyer, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı'nın 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarındaki konuşmamdan dolayı bana soruşturma açtığını öğrendim. Sözlerim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'undan alınmıştır. Maksadım çok açıktır: Milletin egemenliğine göz dikenlere karşı Cumhuriyetimizin yüz yıllık değerlerini ve devrimlerini savunmak, tüm tehlike ve tehditlere karşı korumak. Her sözümün arkasındayım. Buyrun, buradayım. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İlelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!"

"SOYER YALNIZ DEĞİLDİR VE İZMİRLİLER SİZE GEREKEN CEVABI BİR KEZ DAHA VERECEKTİR"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Arslanoğlu da, X hesabından yaptığı paylaşımla Soyer'e destek verdi. Arslanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sözlerin sizi neden rahatsız ettiğini biliyoruz. Çünkü Tunç Soyer'in atıfta bulunduğu sözler Atatürk'ün sözleri. Atatürk ve Cumhuriyet ile hesaplaşmanızın tezahürüdür bu soruşturma. İçeriği boş, kindar bir siyasetin eseri ve yerel seçimler öncesi sahneye koymaya çalıştığınız yeni tiyatronun işaretidir bu soruşturma. Soyer yalnız değildir ve İzmirliler size gereken cevabı bir kez daha verecektir"