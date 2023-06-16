İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Brüksel'de konuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Brüksel Kent Zirvesi'ne katılarak İzmir'in deprem deneyimlerini ve bölgeye verdiği desteği anlattı. Başkan Soyer ayrıca uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yaptı ve UCLG ve Eurocities'e teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Brüksel'deki ikinci gününde katıldığı Brüksel Kent Zirvesi'nde, İzmir'in hem 30 Ekim İzmir depremi deneyimlerini hem de 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye verdiği desteği anlattı. Başkan Soyer uluslararası dayanışmanın öneminin de altını çizdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Brüksel temasları sürüyor. Başkan Soyer kentteki ikinci gününde, İzmir'deki sürdürülebilirlik çalışmalarını anlattığı ikili görüşmelerin ardından dünya çapındaki yerel yöneticileri bir araya getiren Brüksel Kent Zirvesi'ne katıldı.

Zirve kapsamında Başkan Tunç Soyer, "Deprem Sonrasında Belediye Başkanlarıyla Söyleşi" etkinliğinde bir konuşma yaptı. 30 Ekim İzmir depremindeki deneyimler, depremin ardından yürüttükleri iyileştirme çalışmaları ve 6 Şubat depremlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesine destekleri Başkan Soyer'in konuşmasının öne çıkan konularından oldu. 30 Ekim İzmir depreminde toplumsal dayanışmanın bir ürünü olarak ortaya çıkan "Bir Kura Bir Yuva Kampanyası'nı Şubat depremlerinin ardından genişleterek bölgeye uyardıklarından söz eden Başkan Soyer, ulusal dayanışmanın yanı sıra uluslararası dayanışmanın da önemine vurgu yaparak, UCLG ve Eurocities'e destekleri için teşekkür etti.

AB'YE TEŞEKKÜR

Metropolis Büyükşehirler Ağı, Eurocities Avrupa Kentler Ağı ve Dünya Belediyeler Birliği Orta Doğu ve Batı Asya Birimi (UCLG-MEWA) tarafından düzenlenen etkinlikte Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmed Abdullah Aksoy da diğer belediyelerin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalarla ilgili birer konuşma yaptı. Etkinlikte depremlerin hemen ardından yurtdışından ve özellikle Avrupa Birliği'nden gelen destekler için teşekkür edildi.

UCLG İLE ORTAK ETKİNLİKLERİ İÇİN GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Aynı zamanda Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Yönetim Kurulu Üyesi ve Dünya Konseyi Üyesi olan Başkan Soyer, Brüksel Kent Zirvesi kapsamında UCLG Yönetim Kurulu toplantısına da katıldı. Toplantının öncesinde Başkan Soyer, UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz ile görüşerek düzenlenebilecek ortak etkinliklerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. İzmir 2021'de "Döngüsel Kültür" kavramının ortaya koyulduğu UCLG Kültür Zirvesi'ne ev sahipliği yapmıştı.

SÜNGER KENT PROJESİNİ ANLATTI

Başkan Soyer Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Girişimcilik, KOBİ'ler, Bölgeler ve Şehirler için Kentsel Politikalar ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Başkanı Aziza Akhmouch ile de görüştü. İzmir'de hayata geçirilen Sünger Kent projesi hakkında bilgi veren Başkan Soyer, Akhmouch'tan da OECD'nin belediyeler ve yerel yönetimlere yönelik çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Başkan Soyer'in Brüksel'deki ikinci gününün son teması ise Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Rudi Vervoort, Dışişleri Bakanı Pascal Smet ve Avrupa Komiseri Alain Hutchinson ile oldu. Toplantıdan kentler arasında işbirliği protokolü yapma kararı çıktı.