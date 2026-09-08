İzlanda’dan Trump’ın ülkeyi ABD toprağı olarak gösteren paylaşımına tepki

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, ABD Başkanı Donald Trump'ın İzlanda'yı ABD toprağı olarak gösteren paylaşımına yönelik, "Devletlerin egemenliğiyle alay etmenin komik veya normal bir yanı yok" dedi.

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Grönland, İzlanda ve Orta Amerika'nın ABD bayrağıyla kaplı olduğunu gösteren bir harita paylaşmasına tepki gösterdi. Başbakan Frostadottir, görüntünün ilettiği mesajın "saçma" olduğunu ve İzlandalılara, Kanadalılara ve Grönlandlılara hakaret olduğunu belirtti. Frostadottir, "Devletlerin egemenliğiyle alay etmenin komik veya normal bir yanı yok" ifadesini kullandı.

ABD Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir ise İzlanda'nın ABD'ye paylaşımın "tamamen kabul edilemez" olduğu konusunda net bir mesaj gönderdiğini söyledi. İzlanda'nın kendi geleceğinden sorumlu egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu belirten Gunnarsdottir, hiçbir ülkenin İzlanda'nın bağımsızlığını veya egemenliğini nasıl ele alacağına karar veremeyeceğini vurguladı. Gunnarsdottir, "Eğer bu bir şaka ise, o zaman kötü bir şakadır" dedi. Gunnarsdottir, Trump'ın paylaşımının ardından pazartesi günü ABD'nin İzlanda Büyükelçisi Billy Long'u görüşmeye çağırdığını belirterek İzlanda'nın tutumunun büyükelçiye açıkça iletildiğini dile getirdi.

Long, geçtiğimiz ay ABD'nin İzlanda Büyükelçisi olarak göreve başlamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı