İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu geri adım atmıyor: Kırgın bir şekilde oy verilecek, ben bu vebale ortak olmayacağım

Meclis'te yaptığı basın açıklamasıyla 6'lı Masa'daki aday belirleme süreciyle ilgili zehir zemberek sözler sarf eden İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, konu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Geri adım atmayan Ağıralioğlu, "İradem nettir ve zamanla anlaşılacaktır. Parti teşkilâtlarımızın hissiyatı ise bilinsin, duyulsun istiyorum. Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım." dedi.

6'lı Masa'daki aday belirleme süreciyle ilgili geçtiğimiz günlerde Meclis'te bir basın açıklaması yapan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, zemberek sözler sarf etmişti. Ağıralioğlu, "Biz bugün çok önemli bir eşiğe geldik. Milletimizin ihtiyacı böyle olduğu için arz ediyorum. Vicdan sıkışmıştır. Tarih sıkışmıştır. Tercih sıkışmıştır. Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız." demişti.

GERİ ADIM ATMADI

Sözleri tepki çeken ve istifa etmesi beklenen Ağıralioğlu, konu hakkında yeni bir açıklama daha yaptı. Sosyal medyadan art arda paylaşım yapan Ağıralioğlu, sözlerinin arkasında olduğunu vurguladı.

Ağıralioğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Elli yıllık ömrümü ve mücadelemi sadece ve sadece kendisine adadığım; Aziz Türk Milleti: Bildiğiniz üzere, siyaseti kalbimle yapıyorum ve hep muhafaza etmeye gayret gösterdiğim nezaketli bir üslup hattı üzerinde konuşmaya gayret ettim, eleştirilerimi yaptım ve de mücadele ettim.

"MİLLETİMİZİN HAKKI İÇİN DOĞRU BİLDİKLERİMİ ISRARLA SAVUNDUM"

Bugüne kadar da hep inandıklarımı konuştum, hep kalbimden gelenleri ve doğru bildiklerimi söyledim. Hiç riyakârlık yapmadım, milletime hiç yalan söylemedim, ne arkadaşlarımı ne milletimi kandırmadım ve bilerek yanlışı savunmadım. Bu dosdoğru istikamet üzere de bir hat inşa ettim. Siyasi rakiplerimize tenkitlerimizi ifade ederken kullandığım dile özellikle dikkat ettim. Ayrıştıran, kutuplaştıran ve milletimizi bıktıran kavga, hakaret ve tehdit diline de asla tevessül etmedim. Milletimizin hakkı için haykırdım ve doğru bildiklerimi de ısrarla savundum.

"BU VEBALE ORTAK OLMAYACAĞIM"

Bildiğiniz üzere, TBMM'de düzenlediğim basın toplantısı ile itirazlarımı ve şerhlerimi de ilkeli siyaset ve şahsiyetimize borcumuzun bir gereği olarak milletim ile paylaştım. Malum ve haklı itirazlarım sebebiyle de partimize 28. dönem milletvekili adaylık müracaatında bulunmadım. İrademi beyan ettim. İradem nettir ve zamanla anlaşılacaktır. Parti teşkilâtlarımızın hissiyatı ise bilinsin, duyulsun istiyorum. Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım.

"İYİ PARTİ AİLESİNİN BU İTİRAZ SEBEBİYLE ÜZÜLMESİNİ İSTEMEM"

Benim kararım, daha önce ifade ettiğim kendi sözlerimin gereğidir. Beş yıldır birlikte mücadele ettiğim; kendilerini çok sevdiğim, kendilerinin de beni çok sevdiğine inandığım İYİ Parti ailesinin hiçbir ferdinin, bu itiraz sebebiyle üzülmesini ve itham edilmesini de asla istemem."