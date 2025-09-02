İYİ Parti'den Terörsüz Türkiye Açıklamaları

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ünzile Yüksel, Sinop'ta basın toplantısı düzenledi.

Usta, İYİ Parti Sinop İl Başkanlığı'nda "Birinci vazifemiz gereği, süslü yalanlara karşı milletimize gerçekleri anlatacağız" sloganıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 1-4 Eylül tarihleri arasında partililerle birlikte sivil toplum kuruluşları, sendikalar, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geleceklerini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Usta, İYİ Partinin "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili diğer siyasi partilerden farklı bir duruş sergilediğini belirterek, "Buna 'Terörsüz Türkiye' deyin, adına ne derseniz deyin, bizim 'ihanet süreci' olarak nitelendirdiğimiz bu süreçte kurulan komisyonda İYİ Parti olarak yer almadık. Tavrımız nettir. Türkiye'yi hangi risklerin beklediğini Genel Başkanımız ve yetkililerimiz defalarca açıkladı. Suriye'nin kuzeyinde fiilen bir Kürt devleti kuruldu, sadece ilanı bekleniyor. İçeride yürütülen bu süreci, yani sözde çözüm sürecini, Suriye ile birlikte okumak gerekiyor. Buna karşı çıkmamızın en temel nedeni budur." diye konuştu.

Usta, sürecin Türkiye için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu savundu.

"Ortak vatan" söylemlerine de tepki gösteren Usta, "Ortak vatan ifadesini kabul ettiğiniz anda bu ülkenin bölünmesini kabul etmiş oluyorsunuz. Karşınızda 50 bin kişinin katili olan bir terör örgütü var." ifadelerini kullandı.

Ünzile Yüksel de Meclis'te kurulan komisyonun hukuki bir dayanağının olmadığını öne sürerek, "Bu komisyonun adı 'Terörsüz Türkiye' değil, pazarlık komisyonudur. Gerçek bir çözüm, ancak milli mutabakatla ve yasal zeminde mümkündür. Meclis tüzüğüne göre bağlayıcılığı olmayan bir yapının oluşturulması anlamsızdır." dedi.

Programa, partililer ve basın mensupları katıldı.