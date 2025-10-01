İYİ Partili Özatıcı: Avrupa Konseyi Öcalan'a umut hakkı verilmesi yönünde karar aldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 4. Yasama Yılı başladı. Haberler.com da Meclis bahçesinden gerçekleştirdiği canlı yayınlarla, bu özel günde yaşananları anbean aktardı.

İYİ PARTİLİ ÖZATICI'DAN "ÖCALAN'A UMUT HAKKI" İDDİASI

Haberler.com'un konuklarından birisi de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı oldu. Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Özatıcı, İYİ Parti'nin TBMM'de kurulan Terörsüz Türkiye Komisyonuna neden katılmadığını söyledi. Amacın Abdullah Öcalan'a umut hakkı verilmesi olduğunu iddia eden Özatıcı, Avrupa Komisyonu'nun bir raporunu aktardı.

Özatıcı şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz sene 24 Eylül'de, Dem Parti Meclis başkanlığına kanun teklifi veriyor, 103 tane. Bunların hepsi aynı, Öcalan'a umut hakkı istiyor. Aradan bir hafta geçiyor, tam geçen sene bugün, yani 1 Ekim, meclis açılıyor. Bugün Sayın Erdoğan DEM Parti'ye elini uzattı biliyorsunuz. O gün de Sayın Bahçeli elini uzatmıştı. Ve 103 kanun teklif verilmesinden bir hafta sonra Sayın Bahçeli gidiyor, DEM Parti grubuna elini uzatıyor 1 Ekim'de. 2 Ekim'de DEM Parti 'Anayasaya destek verebiliriz' diyor.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU TÜRKİYE İÇİN EN İYİYİ BULMAK ÜZERE KURULMADI"

Ve 22 Ekim tarihinde ilk kez Sayın Bahçeli, terörist başı Öcalan'a umut hakkı meselesini gündeme getiriyor. Dolayısıyla aslında bu süreç böyle başladı. Ve şimdi bizim iddiamız şu. Zaten İYİ Parti'nin komisyona dahil olmamasının sebebi de bu. Bu komisyon aslında bir müzakere, Türkiye için daha iyi, daha güzeli arzulayan bir fikir teatisi, bir tartışma, tez ve anti-tezlerin çarpışması ve günün sonunda Türkiye için en iyiyi bulmak üzerine demokratik bir teamül üzerine kurulmuş bir komisyon değildir.

"AVRUPA KONSEYİ KARARINDA 'ÖCALAN'A UMUT HAKKI VERİN' DEDİ"

Bu komisyon, zaten İmralı, Cumhur İttifakı ve Dem Parti'nin ve görüyoruz ki Avrupa ve Amerika'nın daha önceden bir şekilde zımni olarak bir mutabakat yaptığı, bu mutabakatın da meşrulaştırılması amacıyla kurulmuş bir komisyon olduğunu iddia ediyoruz ve bununla alakalı deliller de sunuyoruz.

Geçen gün ben bir tane delili sundum. Önemli bir şey. Avrupa Konseyi vardır biliyorsunuz. Biz de bir tane üyesiyiz. Avrupa Konseyi geçtiğimiz günlerde bir karar verdi. Türkiye kamuoyuna getirilmedi. Avrupa Konseyi kararında diyor ki, 'Bu umut hakkını bu terörist başına verin.' Karar metni var elimizde. Diyor ki 'Siz bir komisyon kurmuşsunuz. Adı Kardeşlik Demokrasi Komisyonu. Umut hakkını o komisyonda verebilirsiniz. Eğer orada vermek istemiyorsanız da, verilen kanun teklifleri vardı Meclis'e.' Dem Parti'den bahsediyor. 'Belki tekliflerden, onları kanunlaştırabilirsiniz.' diyor.

Yani aslında Avrupa'nın çizdiği bir istikamette, ben bunu böyle tarif ediyorum. Amerika'nın sipariş ettiği, Cumhur İttifakı'nın fırında pişirdiği ve İletişim Başkanlığı'nın Terörsüz Türkiye diye lanse ettiği bir sürecin içerisindeyiz ama bu maalesef elli bin Türk vatandaşının katilinin meşrulaştırıldığı ve siyasetin ve daha da kötüsü Meclis'in merkezine konulduğu bir süreçtir.

Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu da bunu defaatle söyledi. Biz 'PKK eşittir Öcalan. Öcalan eşittir Kürtler' üzerinden kurulacak herhangi bir denkleme sonuna kadar karşıyız ve bunun Türkiye'ye çok büyük zarar verebileceği kanaatindeyiz."