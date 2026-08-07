İYİ Parti'den Terörle Mücadelede Sert Uyarı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, "40 yılı aşkın süredir terörle mücadelede devletimizin ve milletimizin ödediği maddi ve manevi bedel, hiçbir kanun teklifiyle görmezden gelinemez, unutturulamaz." dedi.

Olgun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "teklifin adı konulmamış bir siyasi vesayet ve af kanunu olduğunu" iddia etti.

Bir örgütün yalnızca adını feshettiğini ilan etmesini gerçek silahsızlanma olarak kabul etmediklerini belirten Olgun, "PKK'nın KCK çatısı, bölgesel uzantıları, emir komuta zinciri, finansman ve propaganda ağları, bütün unsurlarıyla tasfiye edilmeden terör bitti denilemez." ifadesini kullandı.

"Bu sürecin ekonomik vaatlerle, Kalkınma Yolu gibi projelerin hızlanacağı iddiasıyla pazarlanmasına" itiraz ettiklerini söyleyen Olgun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette Türkiye'ye ticaret yollarının ve bölgesel yapının gelişmesini isteriz. Ancak devletin terörle mücadele politikası hiçbir yatırım takvimine, hiçbir ekonomik getiri hesabına göre şekillenemez. Ticaret yolları milli egemenliğe hizmet eder, milli egemenlik ticaret yolları uğruna pazarlık konusu yapılamaz. Şehit ve gazilerimizin hukuku kamu düzeni ve vatanın bütünlüğü ekonomik vaatlerin dipnotu değildir."

İYİ Partili Olgun, "Çözüm Süreci Projesi" ismi altında terörün sona ermesi için yapılan çalışmaları anımsatarak, "Bugün aynı hatanın tekrarlanmaması için şart açıktır: tasfiye eksiksiz, koşulsuz, doğrulanabilir ve geri döndürülemez olmalıdır. Aksi halde adına fesih denilen şey yalnızca yeniden örgütlenmeye verilen bir mühlet olur. 40 yılı aşkın süredir terörle mücadelede devletimizin ve milletimizin ödediği maddi ve manevi bedel, hiçbir kanun teklifiyle görmezden gelinemez, unutturulamaz." diye konuştu.

Olgun, teklifle Anayasa'nın ihlal edildiğini de savundu.

Kaynak: AA