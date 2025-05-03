İYİ Partili Mehmet Aslan'ın Sırrı Süreyya Önder paylaşımına tepki yağıyor

İYİ Partili Mehmet Aslan'ın Sırrı Süreyya Önder paylaşımına tepki yağıyor
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DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 18 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından siyasetçilerden taziye mesajları gelirken, İYİ Partili Mehmet Aslan'ın "Tam Türkçülük gününde Allah aldı canını" şeklindeki paylaşımı büyük tepki çekti.

Dem Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 18 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Önder'in vefat haberi başta siyasi çevreler olmak üzere tüm kamuoyunda derin üzüntü yarattı.

"TAM TÜRKÇÜLÜK GÜNÜNDE ALLAH ALDI CANINI"

Önder'in ölümünün ardından birçok siyasetçi sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı. Bunlar arasında en dikkat çeken ise İYİ Parti üyesi Mehmet Aslan'ın paylaşımı oldu. Aslan paylaşımında "Allah taksiratını affetsin, tam Türkçülük gününde Allah aldı canını" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;

İYİ Partili Mehmet Aslan'ın Sırrı Süreyya Önder paylaşımına tepki yağıyor

Kısa sürede gündem olan paylaşım büyük tepki çekti.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Yazıklar olsun sana...
  • Terbiyesiz...
  • Nasıl saf bir kötülük, nasıl berbat bir dil bu...
  • Sana diyecek söz bulamıyorum çok kötü bir insansın...
  • Bütün mesele insan olmak...
  • Bu nasıl bir terbiyesizlik...
  • Kardeş kutsal olan o dediğin gün değil insanlıktır diyeceğim de kapalısınız...
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarımehmet emin günen:

Ahlaksızlığın daniskasi

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Haber YorumlarıMGk:

Seçime beraber girip belediye kazanınca etseydin bu lafları gazinocu Mehmet

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Haber YorumlarıMGk:

Sırrı Süreyya has bir Türkmen ama bunun ne olduğu belli değil komik olan da bu zaten

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Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Provokasyon yapmanın gereği yok. Memleketimiz hassas bir dönemden geçerken Mehmet efendinin sorumsuzluğu elbette sorgulanmalı

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Haber YorumlarıMuhsin Uslu:

gazino çocuğu senin canını hangi şartlarda alacak ALLAH Hiç düşündünmü acaba

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Haber YorumlarıMustafa Gül:

Fasistin dili bu kadar olur.

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Haber YorumlarıAyhan KURT:

Helal olsun yürekli insan bu ülkede ırkçılığı yapan hdp pkk dir

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

sayın önder 4 ay önce ölseydi ülkenin yüzde 90 ı başka şey diyecekti şimdi yüzde 50 si

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Haber YorumlarıYücel AtaBir:

Ülkücüyüm ama ölen birinin arkasından konuşandan nefret ederim sırrı süreyya önderide severdim

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Haber YorumlarıTolga Akay:

Ölüye saygısı olmayan bu Oksijen İsrafı kazayla millet vekili falan olmasın oy verdiğiniz yere dikkat edin

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