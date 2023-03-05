İYİ Partili Koray Aydın'dan '5'li Çete' ile görüştüğü iddialarına zehir zemberek yanıt

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, sosyal medyada ortaya atılan ve muhalefetin "5'li Çete" olarak tanımladığı müteahhitlerin temsilcisiyle görüştüğüne yönelik iddialara ateş püskürdü. Aydın, "Bu iddialar, alçakça bir iftiradır ve gerçek dışıdır. Bu iftirayı atan ve yayanlar hakkında yargıda hesabı sorulacaktır. İYİ Parti iktidarında "Beşli Çete"den, ülkemizin kaynaklarını yağmalayanlardan ve yolsuzluk yapanlardan mutlaka hesap sorulacaktır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece yarısı sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir tweet paylaştı. Kılıçdaroğlu, kamuoyunda "5'li Çete" olarak anılan müteahhitleri kastederek "Önlerine 419 milyar dolarlık bir fatura koyacağını" söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının ardından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'ın "5'li Çete"nin temsilcisiyle bir araya geldiği öne sürüldü.

İYİ PARTİLİ AYDIN: BU İFTİRAYI ATAN VE YAYANLARDAN HESABI SORULACAK

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, iddialara ilişkin yaptığı paylaşımda, "Karanlık odaklar tarafından, şahsımı ve İyi Parti'yi karalamak amacıyla basın ve sosyal medyaya servis edilen "Beşli Çete" temsilcisi ile görüştüğüm yönündeki iddialar, alçakça bir iftiradır ve gerçek dışıdır. Bu iftirayı atan ve yayanlar hakkında yargıda hesabı sorulacaktır. 'Beşli Çete' kavramını ilk kez ortaya atan ve Türk kamuoyuna mal eden İYİ Parti ve cesur liderimiz Sayın Meral Akşener'dir. Türk milleti emin olsun, İYİ Parti iktidarında "Beşli Çete"den, ülkemizin kaynaklarını yağmalayanlardan ve yolsuzluk yapanlardan mutlaka hesap sorulacaktır" ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLETİNİN ŞAŞMAZ VİCDANINA SUNUYORUM"

Aydın şunları kaydetti; "Beşli çete temsilcisi ile görüştüğüm yönündeki alçakça iftiraların tam da İYİ Parti'nin dayatmalara boyun eğmediği, cesurca bir dik duruş sergilediği ve kendi yolunu çizdiği bir zamanda gündeme getirilmesini, büyük Türk milletinin şaşmaz vicdanına ve takdirlerine sunuyorum."