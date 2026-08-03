İYİ Parti'den çerçeve yasa eleştirisi: Millet gerçek gündemden alıkonuldu

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Türkiye gündeminin 'çerçeve yasa' denilerek uzun bir süredir meşgul edildiğini söyleyerek, "Bu millet gerçek gündemlerden alıkonuldu. Genç işsizliği ne zaman konuşulacak, emekliler ne zaman konuşulacak? Enflasyon, hayat pahalılığı, şişkin faturalar ne zaman konuşulacak?" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Başkanlık Divanı Toplantısı bitiminde partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanması beklenen çerçeve yasa tartışmalarına değinen Kavuncu, "Meclis yakında kapanacak mı, kapanmayacak mı, nasıl bir çalışma düzeni olacak? Bunları bilmiyoruz. Çerçeve yasa taslağını tamamlayabilmek ve bunu Meclise indirebilmek için Meclisi'n çalışma trafiği uzattıkça uzatılıyor. Hiç haberimiz olmayan konuların, bu taslağın hazırlanabilmesi ve Meclis'e gelebilmesi için gündeme getirildiğini ve bu sürecin uzatıldığını görüyoruz. Ne zaman kapanacağını bilmeyen bir Türkiye Büyük Millet Meclisi. Okulda öğrenciyseniz okulu ne zaman kapanacağını, liglerde top koşturan bir takımsanız ligin ne zaman biteceğini bilirsiniz; ama ülkemizde kurumsallığın bel kemiği Meclis'in ne bir planı, ne de bir düzeni olmadığı için; Meclis'in ne zaman kapanacağına dair de bir netlik yok. Aslında bu durum Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkeyi ne hale getirdiğinin de bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

Türkiye gündeminin 'çerçeve yasa' denilerek uzun bir süredir meşgul edildiğini ifade eden Kavuncu, "Bu millet gerçek gündemlerden alıkonuldu. Genç işsizliği ne zaman konuşulacak, emekliler ne zaman konuşulacak? Enflasyon, hayat pahalılığı, şişkin faturalar ne zaman konuşulacak? Çeteler, uyuşturucu, sanal bahis ne zaman konuşulacak? Yolsuzluklar, hırsızlıklar ne zaman konuşulacak? Bölücüleri düşündüğünüz kadar bu milleti düşünmüyorsunuz. Apo'nun rahatını düşündüğünüz kadar, milletin rahatını düşünmüyorsunuz. Herhangi bir meseleye ona ayırdığınız vakit kadar vakit ayırsaydınız inanın bugün Türkiye'nin kronikleşmiş birçok meselesinde mesafe almış olurduk" dedi.

'NE HİKMETSE ODAKTA HEP MUHALEFET PARTİLERİ VAR'

Belediyeye yönelik operasyonlara değinen Kavuncu, "Bir yandan 'terör bitecek, demokratik adımlar atılacak' diyeceksiniz, diğer yandan nerede muhalefet belediyesi var hemen hemen hepsine operasyon düzenleyeceksiniz. Yapılmasın, incelenmesin demiyoruz. Bir suç varsa sonuna kadar gidilsin ancak ne hikmetse odakta hep muhalefet partileri var. İktidar gücünü arkasında tutan belediyelerde yolsuzluk yokmuş gibi bir algı oluşturuluyor. Buna da inanmamızı bekliyorlar. Birilerine uygulanan ve çalışan hukuk birilerine uğramıyor bile. Basına servis edilmesi için çekilen gözaltı görüntülerinde ise ipin ucunu o kadar kaçırdılar ki. Gözaltına aldıkları kişiyi emniyete sokarken, görüntüyü beğenmedikleri için dışarı çıkarıp bir kez daha binadan sokuyorlar. 'Dikey çekmişiz hoş olmadı, yatay çekmemiz gerek' diyorlar. Bunları bir tiyatral gösteri haline getirip, bir algı yaratmaya çalışan zihniyetle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı