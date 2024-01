İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı: Oylarımız Artıyor, AK Parti ve CHP Sıkıntıya Girecek

İyi Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, partisinin 81 ilde seçime girme kararından sonra oylarının arttığını belirterek, "Kimine göre 1,5 puan artış, kimine göre 2 puan artış oldu. Bazı yerlerde CHP, bazı yerlerde AK Parti çok büyük sıkıntıya girecek" dedi.

İyi Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Akburak, şu ana kadar 11 büyükşehir, 16 il, 169 ilçe ve 19 beldede belediye başkan adayı açıkladıklarını hatırlatarak, hazırlıklar kapsamında kentlerdeki en küçük organizmalar olan muhtarlıklar ile çalıştıklarını, 35 şehrin muhtarıyla görüştüklerini ve halkın taleplerini aldıklarını kaydetti. İYİ Parti'nin tek başına seçime girme kararı aldıktan sonra gerçekleştirilen anketlerde oylarının yükseldiğini söyleyen Akburak, "Kimine göre 1,5 puan artış, kimine göre 2 puan artış oldu. Biz de çevremizden görüyoruz. 3'üncü yol denkleminde AK Parti kaybediyor, analiz ederseniz anlayacaksınız. Bazı yerlerde CHP, bazı yerlerde AK Parti çok büyük sıkıntıya girecek. Çünkü bizim derdimiz ne AK Parti ne CHP, bizim derdimiz kendimiziz. Biz o flulaşmış parti görüntüsünden, CHP yanında yedek güç gibi, birlik gibi durma pozisyonuna karşıyız. Vatandaşa istediği olanağı sağlamış oluyoruz. 'Bakın biz buradayız, kadrolarımızla, düşüncelerimizle buradayız' diyoruz. Bu bizim için bir avantaj, diğer siyasi partiler için dezavantaj. İYİ Parti'nin oylarıyla ilgili özellikle Anadolu'da, Trakya'da, Ege'de bir teveccüh olduğunu anlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

'ANKARA'DA HER KESİMİN OY VEREBİLECEĞİ ADAY PROFİLİ'

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi için aday adaylarıyla görüşmelerin devam ettiğini ancak çok uzun sürmeyeceğini dile getiren Akburak, "Bir şeyi daha kaçırmamak lazım. Büyükşehir ne kadar önemliyse ilçe başkanları da o kadar önemli. İstanbul'da hemen hemen tüm ilçe adaylarımız belli. İstanbul'da iddialı olduğumuz ilçeler var. Ankara'da da 2 tane var" diye konuştu.

Akburak, Ankara'dan gösterecekleri adayın merkez sağ görüşten mi yoksa seküler mi olacağının sorulması üzerine, "Her kesimin oy verebileceği bir aday profili Ankaralıların önünü açar" dedi.

'İYİ PARTİ'NİN BAŞARILI OLMASI 2028 İÇİN ÖNEMLİ'

Akburak ayrıca, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi adayları en geç 2 hafta içinde açıklanacak. Şubatın başında açıklarız. Aday tanıtım lansmanı da Ankara'da olacak. Şubatın başında, ilk haftası İstanbul ve Ankara adaylarının açıklanması planlanıyor. Her hafta anket yapıyoruz. İYİ Parti'nin oyları Türkiye'nin her yerinde yükseliyor. Hem İstanbul hem Ankara, Türkiye'nin her yerinden çıkaracağımız adayların yüzde 10'dan yukarı oy alacağını düşünüyorum. Bana göre millet çok kritik bir seçimde İYİ Parti'ye sahip çıkacak, birçok adayımıza destek verecek. Ben Türkiye'nin birçok yerinde bize teveccüh gösterileceğini düşünüyorum. İYİ Parti'nin başarılı olması 2028 için çok önemli. 2028'de olası bir iktidar değişikliği istiyorsanız, vatandaşın böyle bir talebi varsa İYİ Parti'yi bu seçimde yüksek oyla çıkarmalıdır" ifadelerini kullandı.