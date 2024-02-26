İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili istifa etti

İYİ Parti'de son dönemlerde yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. Partide yerel yönetimler başkan yardımcılığı görevini yürüten Cem Karakeçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı.

"HER VEDA ZORDUR"

Karakeçili istifa mesajına "Her veda zordur çünkü zor zamanlarda, doğru amaçlarla, güzel duygularla, cesur insanlarla iyi günler geçirdim. Her şey için minnettarım tüm İYİ parti ailesine teşekkür ediyorum" notunu düştü.

"AKŞENER NOTALARA SÜREKLİ YANLIŞ BASIYOR"

İYİ Parti lideri Meral Akşener'i bilgili bir siyasetçi ve tecrübeli bir orkestra şefi olarak tanımlayan Karakeçili istifa mektubunda "En iyi bildiğini zannettiğimiz enstrümanlara ısrarla yanlış parçalar icra ettirmekte en iyi bildiğini var saydığımız notalara da sürekli yanlış basmaktadır" ifadelerine yer verdi.

İstifa açıklamasında "Partinin idaresi siyasal bir gürültü kaynağına dönüşmüştür" diyen Karakeçili şu ifadeleri kullandı: