İYİ Parti Turgutlu İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Delegeler İstifa Etti

İYİ Parti Turgutlu İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve delegelerden oluşan 41 kişi görevinden istifa etti. İstifa kararı, Turgutlu Belediyesi Orta Park Tesisleri'nde yapılan basın açıklamasıyla duyuruldu. İlçe Teşkilat Başkanı Hasan Karacaova, yapılan açıklamada, ilçe başkanlığının onaylanmayan icraatları nedeniyle istifa kararı aldıklarını belirtti. Ancak, partiden ayrılmadıklarını ve genel başkanlarına bağlılıklarının devam ettiğini vurguladı.

İyi Parti Turgutlu İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve delegelerden oluşan 41 kişi görevinden istifa etti.

Turgutlu Belediyesi Orta Park Tesisleri'nde bir araya gelen partililer, aldıkları karara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamada bulunan İYİ Parti Turgutlu İlçe Teşkilat Başkanı Hasan Karacaova, şunları kaydetti:

"Bizler Turgutlu İYİ Parti yönetim kurulu üyeleri olarak kendi aramızda bir karar alma durumunda kaldık. İlçe Başkanlığının onaylamadığımız bir takım icraatları olmuştur. Yapmış olduğumuz uyarılarımızın bugüne kadar dikkate alınmaması sonucu yönetimden ayrılma kararı aldık. Bizler kesinlikle partiden ayrılmıyoruz. Davamıza ve genel başkanımıza sonsuza kadar bağlıyız. Kişisel olarak kimseyle sorunumuz yoktur. Bunun kesinlikle bilinmesini istiyoruz."

İlçe yönetim kurulu üyeleri ile delegelerden oluşan 41 kişi görevlerinden istifa ettiğini açıklandı.