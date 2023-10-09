İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirmemesini eleştirdi

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Bölgemiz, bir ateş çemberi haline gelmişken Suriye, Irak, İsrail- Filistin meseleleri, Türkiye'yi direkt ilgilendiriyorken siyasi iktidarın muhalefet partilerini ama bilhassa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) bilgilendirmemesini yadırgıyoruz" dedi.

İYİ Partili Zorlu, parti genel merkezinde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Zorlu, Filistin'de Hamas ve İsrail arasında 2 gündür devam eden çatışmaları kaygıyla takip ettiklerini belirterek, "Orta Doğu'yu uzun sürebilecek kanlı bir çatışmanın ve krizin içine sokacak gelişmelere karşı uyanık olmak ve gelişmeleri titizlikle takip etmek durumundayız. Zira tarafların itidal çağrılarına kulak vermemeleri durumunda ortaya çıkacak kaos, sadece iki tarafı değil; bölgesel istikrarsızlığı da tetikleyecektir. İYİ Parti olarak bu çatışmanın Orta Doğu'da başta Suriye olmak üzere başka ülkelerdeki yeni çatışma dalgalarını etkilemesinden endişe duyuyoruz. Zira Irak, Suriye, Lübnan'ı da içine alabilecek bir çatışma sahasının oluşması, bölgede ağır sonuçlara neden olabilecektir. İYİ Parti olarak dış politikayı milli bir mesele olarak görüyoruz. Milli meselelerde, doğru bulduğumuz politikalardan desteğimizi de esirgemiyoruz. Fakat bölgemiz, bir ateş çemberi haline gelmişken Suriye, Irak, İsrail- Filistin meseleleri, Türkiye'yi direkt ilgilendiriyorken siyasi iktidarın muhalefet partilerini ama bilhassa TBMM'yi bilgilendirmemesini de yadırgıyoruz. Siyasi iktidarın acilen dış siyasette alacağı tavır ile bizleri bilgilendirmesi öncelikle demokratik Türk devlet geleneğinin bir gereği. Bunu böyle görüyoruz" diye konuştu.

'KÖYLÜOĞLU'NUN İSTİFASI YERİNDE OLDU'

Zorlu, Ankara İl Başkanlığı'ndan istifa eden Faruk Köylüoğlu'nun, parti yönetiminin CHP ve Mansur Yavaş'ın seçimi kaybetmesi üzerine strateji uyguladığı yönündeki iddiasına, şu yanıtı verdi: "Çok talihsiz açıklamalar. Bir siyasi parti için esas olan o partinin tüzel kişiliği, yetkili organlarının kararlarıdır. Bu durum, bu mekanizma kişilerin üzerindedir. Hür ve müstakil olarak, bu seçimlerde yarışma kararımızı Genel İdare Kurulu'muzda, partimizin en yüksek organında aldık. Orada bu karara itiraz eden bazı arkadaşlarımız oldu. Sayıları 5 kişiydi, bunları biz açıkladık. Ancak onlar görevlerine devam ediyor. Partimizin bu ortak kararının arkasında duracaklarını da beyan ettiler. Cesurlar hareketinin attığı bu tohumun, geleceğe yönelik netice vermesini sağlayacak nihai duruş budur. Bu bakımdan Sayın Köylüoğlu'nun istifası, bizim açımızdan doğru ve yerinde bir karar olmuştur. Zira siyasi partimizin geleceğe yönelik bu kritik kararının, bir inanç, bir birliktelik içinde sürdürülmesi partimizin geleceği için hayatidir." (DHA)