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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: 'İYİ Parti bir kardeşlik hukuku projesidir'

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin bir kardeşlik hukuku projesi olduğunu belirterek, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyebilen her bir vatandaşımızı kucaklıyoruz.' dedi. Zorlu, Artvin Belediye Başkanı ve İYİ Parti Belediye Başkan adayı Demirhan Elçin'e destek istedi.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin bir kardeşlik hukuku projesi olduğunu belirterek, "Büyük Atatürk'ün dediği gibi, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyebilen her bir vatandaşımızı kuzeyden güneye, doğudan batıya hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyoruz." dedi.

Artvin Belediyesi önünde düzenlenen aday tanıtım törenine katılan Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in selamlarını ilettiği katılımcılardan, Artvin Belediye Başkanı ve İYİ Parti Belediye Başkan adayı Demirhan Elçin'e seçimlerde destek istedi.

Elçin'in muhalefet partisinden belediye başkanı olarak Artvin gibi zorlu bir coğrafyada çok güzel projeleri hayata geçirdiğini görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Zorlu, "Sizler, adayları en iyi tanıyanlarsınız. İthal adaylara değil, Artvin'in öz çocuğuna inanacaksınız. Artvin halkından Demirhan Elçin'e destek ve oy istiyorum." diye konuştu.

İktidara çeşitli eleştirilerde bulunarak, tespit ettikleri sorunlar için çözüm önerilerini sıralayan Zorlu, İYİ Parti'nin kutuplaştıran siyasete karşı durduğunu dile getirdi.

Zorlu, "Şunu unutmayın biz birlikte Türkiye'yiz." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"İYİ Parti bir kardeşlik hukuku projesidir. Büyük Atatürk'ün dediği gibi, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyebilen her bir vatandaşımızı kuzeyden güneye, doğudan batıya hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyoruz. Vatanını seven, geleceğimize ortak koşan her bir vatandaşımız başımızın tacıdır. Her birinizin oylarına talibiz. İnşallah 31 Mart Demirhan başkanımızın ikinci beş yılında projelerini taçlandıracağı, yapamadıklarını tamamlayacağı dönem olacak."

Kaynak: AA / Politika

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