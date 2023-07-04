İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek yeni Başkanlık Divanı'nı belirledi. Oktay Vural Siyasi İşler Başkanı, Buğra Kavuncu Teşkilat Başkanı, Ayfer Yılmaz Genel Sekreter oldu.
İyi Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu. Oktay Vural Siyasi İşler Başkanı, Buğra Kavuncu Teşkilat Başkanı, Ayfer Yılmaz Genel Sekreter oldu. Kürşad Zorlu ise Parti Sözcülüğü görevini sürdürecek.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3. Olağan Kurultayın ardından bugün yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. Akşener başkanlığında, İYİ Parti Genel Merkez ek binasında yapılan toplantıda; 21 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı belirlendi.
Eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Siyasi İşler Başkanı; eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz Genel Sekreter, Buğra Kavuncu Teşkilat Başkanı, Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Medya İlişkileri Başkanı, Ayyüce Türkeş ise Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı oldu.
İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı şöyle:
Siyasi İşler Başkanı - Oktay VURAL
Genel Sekreter - Ayfer YILMAZ
Teşkilat Başkanı - M. Satuk Buğra KAVUNCU
Mali İşler Başkanı - M. Cem ÖZDEMİR
Kurumsal İlişkiler Başkanı - Şükrü KULEYİN
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı - Ahmet Zeki ÜÇOK
Seçim İşleri Başkanı - Sedat AKSAKALLI
Uluslararası İlişkiler Başkanı - M. Naci CİNİSLİ
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı - Ayyüce TÜRKEŞ
Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı - M. Tolga AKALIN
Yerel Yönetimler Başkanı - Burak AKBURAK
Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü - Kürşat ZORLU
Ekonomi Politikaları Başkanı - Bilge YILMAZ
Kalkınma Politikaları Başkanı - Ümit ÖZLALE
Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı - Birol AYDEMİR
Milli Güvenlik Politikaları Başkanı - Ali DEMİR
Eğitim Politikaları Başkanı - Sevinç ATABAY
Toplumsal Politikalar Başkanı - Ece GÜNER
Kadın Politikaları Başkanı - Ünzile YÜKSEL
Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı - Türker YÖRÜKÇUOGLU
Parti İçi Eğitim Başkanı - Ayşe SUCU