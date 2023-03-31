İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı! Polis incelemelerde bulunuyor

İYİ Parti'nin İstanbul Merter'deki il başkanlığı binasına sabaha karşı kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Binanın penceresinden giren kurşunun içerideki bir koltuğa isabet ettiğine ilişkin fotoğraflar servis edilirken, polis saldırganları yakalayabilmek için binada incelemelerde bulunuyor.

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi.

PENCEREYE KURŞUN İSABET ETTİ

Saldırıda binanın penceresine kurşun isabet etti. Merter'deki binada polis incelemelerde bulunuyor. Öte yandan saldırı ihbarını alan polislerin İYİ Parti binasına gitmeleri sonrası saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

KURŞUN KOLTUĞA İSABET ETTİ

Sözcü'ye konuşan İYİ Parti İstanbul İl Sekreteri Alper Akdoğan, "Kurşun ana giriş kapısındaki kafeteryalar bölümünde koltuğa saplanmış" dedi.

"İYİLİĞİN KARŞISINDA KURŞUNLARINIZIN ETKİSİ OLMAZ"

Silahlı saldırıya tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İyiliğin karşısında kurşunlarınızın bile etkisi olmaz, olmayacaktır. Geçmiş olsun"