İYİ Partili Dikbayır: Seçim kampanyasını yürüten Akşener'in oğlu, elinde poşetle para dağıttı

Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği öne sürülen, taciz iddialarıyla gündeme gelen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamada bulundu. Dikbayır, İYİ Parti'nin seçim kampanyasını Akşener'n oğlu Fatih Akşener'in yürüttüğünü söyleyerek, "Fatih Akşener, elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200 bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış. Ben bunu anlamış değilim." dedi.

İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in seçim sürecinde partinin tüm kampanyasının başında olduğunu söyledi. Dikbayır, "Fatih Akşener, elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200 bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış. Ben bunu anlamış değilim." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DE GÜNDEM ÜMİT DİKBAYIR

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddiasıyla geçtiğimiz günlerde disiplin kuruluna sevk edildi. İYİ Parti'den ihraç edilmesi istenen Dikbayır'la ilgili eski bir parti çalışanı olan kadını taciz ettiği öne sürüldü.

Ümit Dikbayır

ÜMİT DİKBAYIR'DAN FATİH AKŞENER ÇIKIŞI

tv100 canlı yayınına katılan Ümit Dikbayır, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in seçim sürecinde İYİ Parti'nin kampanyasının başında olduğunu söyleyen Dikbayır, dikkat çeken "para" iddiasını gündeme getirdi.

Fatih Akşener

"SEÇİM KAMPANYASINI FATİH AKŞENER YÖNETTİ"

Dikbayır şunları söyledi: "Bizim partimizin seçim kampanyasını her anlamda Fatih Akşener yönetti. Nedenini bilmiyorum. Böyle bir şey olur mu? Biz bu ülkenin refahı için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu parti kimsenin oyun alanı değil. Seçime gidiyoruz, seçim kampanyamızı genel başkanın elektrik mühendisi oğlu yönetiyor. İtiraz ettiğimiz ödemelerle alakalı.

"ELDEN PARA VERMENİN DOĞRU OLMAYACAĞINI SÖYLEDİM"

Ben bunu da yeni duydum. Seçim bitti, Fatih Akşener bana "kampanya ekibine para vermem lazım" dedi. Ben de "biz bütün çalışanlara birer maaş verelim, genel başkandan bunun onayını alırım, onlar daha fazla çalıştı, onlara iki maaş veririz, paramız var" dedim. Elden para vermenin doğru olmayacağını söyledim.

Meral Akşener

"7-8 TANE İYİ PARTİ POŞETİYLE 200'ER BİN TL PARA DAĞITTI"

Ben elden para verme yöntemini uygulamadım. Benden sonra elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200 bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış. Ben bunu anlamış değilim."

BANKA HESABI İDDİASI KRİZ ÇIKARTTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta sonu kendisinin ve oğlunun banka hesaplarının gayri resmi kontrol edildiğini öne sürerek, "Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım" demişti. İddiaların odağındaki isimlerden İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, Sözcü'ye verdiği röportajda "Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim" dedi. Akşener'in imzasıyla kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Dikbayır, daha önce aldığı istifa kararından vazgeçti.

KENDİSİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ümit Dikbayır, TBMM Başkanlığına sunduğu dilekçeyle yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulundu. Dikbayır ayrıca avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, nüfuzu kötüye kullanma, kişisel verileri ihlal etme suçlarından kendisi hakkında soruşturma yürütülmesini istedi. İki hafta önce partisinin Meclis Grubuna ve Genel Merkez Disiplin Kuruluna verdiği dilekçelere yanıt alamadığını, bu iddiaların üstünün örtülmesini istemediği için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Dikbayır, aynı doğrultuda dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığına başvurduğunu söyledi. Dikbayır, gerçeklerin ortaya çıkmasını istediğini belirterek, süreci takip ettiğini dile getirdi.