İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye geçen vekilleri ve Özgür Özel'i topa tuttu

Partisinin bugünkü grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partiden istifa edip CHP'ye geçen milletvekillerini ve Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik sert ifadeler kullandı.

"BU OYUNU ALLAH'IN İZNİYLE BAŞLARINA YIKACAĞIZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, normalleşmeyle ilgili tartışmaları eleştirerek "Milletimizle birlikte bu oyunu da Allah'ın izniyle onların başlarına yıkacağız. Artık çok devrilmiş bu davanızı kaldıramaz, kararmış ampulünüzü tamir edemez, o çürümüş geminizin hurdasıyla da Türkiye'yi hiçbir yere götüremezsiniz. Bundan emin olunuz. İYİ Parti var ve artık o geminin artık hükmünü yitirdiğini dünyaya ilan ediyor" dedi.

'NORMALLEŞME' ŞARTLARINI SIRALADI

Dervişoğlu normalleşme için iktidara şartlarını şöyle sıraladı; "2011 yılından beri açık kapı politikanızla kevgire dönmüş sınırı koruyun haydi buyurun normalleşelim. Meydanlarda ölü çocukları yuhalatmayı bırakın haydi buyurun normalleşelim. Liyakata değil dayısı olanı işe aldığını düzeni düzeltin haydi buyurun normalleşelim. Türk adaletini, cumhuriyetin hakimlerini hak ettiği yere getirin haydi buyurun normalleşelim. Cumhurbaşkanlığı sisteminden vazgeçin haydi buyurun normalleşelim."

DERVİŞOĞLU'NDAN KAYYUM TEPKİSİ

Dervişoğlu Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin ''Hakkari belediye başkanı seçilen kişli tam 10 yıldır yargılanıyor. Sanki bugün düşülmüş beklemişler. Batak oyununda kozunu bekleyen gibi bekliyorlar. Dava sonlanmadıysa bu kayyumu neden atıyorsunuz da memleketi karıştırıyorsunuz. devletin yetkilerini kötüye kaldırdıkça işte devlet itibarını ortadan siz kaldırıyorsunuz. Kayyum yetkisini KHKile aldınız. Yasanın özü seçim ama buna bir madde eklediler terör suçu varsa merkezi idare başkanı yerine atanabilir dediler. Şimdi manşet atacaklar Dervişoğlu terör savunuculuğu yaptı diye. Atsınlar. Benim sözüm hakkari dururken Kandilden Hakkari'ye atama yapanlara müsaade edenleredir'' dedi.

''ÖNCE SİZ VAZGEÇİN''

Mezuniyet törenlerinde yasaklama ve tasarruf getirilmesine ilişkin konuşan Dervişoğlu ''Gençlerimiz emin olun ki sizin aklınızdaki dar kalıplara sığmayacak vizyona sahiptir. Şatafatlı yaşamlarınızdan vazgeçerek önce siz tasarruf yapın'' dedi.

''TEK ADAM GÜDÜMLÜ BİR MUHALEFET YARATMAK İÇİN...''

Dervişoğlu'nun konuşmasında bazı kısımlar şöyle; Siyasette muhalefet olmak partilerin vatandaşa yüklediği onurlu bir görevdir. Cumhuriyet ve demokrasi görevi olarak muhalefette olma iktidara hatalarını söylemek gerekince milletin çıkarları adına ona yol göstermektir. Görüyoruz ki özellikle 2024 yerel seçimlerinden sonra tek adam rejimi güdümlü bir muhalefet yaratmak için canhıraş çalışmaktadır.

CHP'YE GEÇEN MİLLETVEKİLİ KAYA'YA TEPKİ

CHP'ye geçen İYİ Parti milletvekillerini hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, "Bir dalı bırakmadan diğer dalı tutmak maymunların hareket stratejisidir" dedi. Dervişoğlu konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel için 'Helalleşip yine aynı işi tekrar edenlerin iktidardan aldığı dönem ödevinin farkındayız'' dedi.