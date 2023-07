İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal'ı ziyaret etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal'ı, ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akburak, İl Başkanı Alpay Alpagut Engin ve partililerle Ünsal'ı makamında ziyaret etti.

Akburak, Ünsalı' kutladığını belirterek, "Ünsal'ın ile ilçeye aldığı yeni engelli dostu minibüsleri inceledik. Kadınların iş gücünü arttırmak için kurduğu kadın kooperatifini, fitness salonunu ve parkları ziyaret ettik. İpsalalı kadınların el emeği avcı mantısı dedikleri pirinçli mantıyı tatma fırsatımız oldu. Sosyal belediyecilik demek İYİ belediyeler demek. Başarılı belediye başkanımızı kutluyorum." dedi.

-24 Temmuz Basın Bayramı

Yerel Basın Birliği Derneği Başkanı Erdoğan Demir, 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı.

Demir, mesajında haber alma ve yayma özgürlüğünün etkili aracı olan, farklı görüşlerin seslendirilmesine olanak sağlayan basının, uzlaşma ve özgürlükler rejimi demokrasinin temel kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Türk basınının, sansürün ilk kez kaldırılmasının ardından geçen süreçte büyük gelişim gösterdiğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in sunduğu özgürlük ortamında demokrasinin yerleşmesine, ülkemizin ilerlemesine katkıda bulunmuş ve gelişmelere duyarlı, dinamik bir kamuoyu oluşturulması görevini başarıyla yerine getirmiştir Çok güç koşullar altında görev yaparken bile evrensel meslek ilkelerini terk etmeyen, meslek etiğini her şeyin üstünde tutan, ulusal çıkarları ve basın özgürlüğünü her ortamda savunan değerli gazeteci ve yazarlarımız her zaman gurur kaynağımız olmuştur. Tüm gazetecilerimizin, onların yaktığı ışığın izleyicisi olacaklarına inanıyoruz.

Basınımızın, demokratik değerlerin yaşatılması, saydam bir yönetim anlayışının yerleşmesi, toplumun doğru ve yansız haber akışıyla bilgilendirilmesi, sağduyulu, sorunlara duyarlı bir kamuoyu oluşturulması ve Cumhuriyet'in temel niteliklerinin, Atatürk ilke ve devrimlerinin korunmasında, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de sorumluluklarını bilinçli biçimde yerine getireceğinden kuşku duymuyoruz."

-TGD Başkanı Orhan Doğan'ın mesajı

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Başkanı Orhan Doğan, Türk basınından sansürün kaldırılışının 115. yıl dönümü ve "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Doğan, basının günümüzde çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olduğuna vurgu yaptı.

Kovid-19 salgınının medyaya da olumsuz etkileri olduğundan söz eden Doğan, şöyle devam etti:

"Ülke genelinde olduğu gibi Trakya'da da birçok Gazetemiz kapanma noktasına gelmiş ve çalışan muhabirlerini işten çıkarmak zorunda kalmıştır. Ülkemizde demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan çok değerli basın kuruluşlarımızın; etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması demokrasimiz ve gazetecilik mesleğimizin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Basın toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağlamaktadır.Hükümet yetkililerimizden ve Yasama görevini yapan TBMM'den, basın özgürlüğü yönündeki engellerini kaldırılması için gerekli çalışmanın bir an evvel yapılmasını bekliyor, gazetecilerin özlük hakları, bu mesleği ifa eden basın iş kolundaki işverenlerin, fikir işçilerinin vergi ve SGK yükünün hafifletilmesi gerektiğini bir kez daha tekrarlıyoruz."