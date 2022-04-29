İYİ Parti İl Başkanı'na "P….k" diyen Mehmet Sekmen'den garip savunma: Torunuma yönelik söylemişimdir

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, geçtiğimiz eylül ayında İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar'ın konuk olarak katıldığı programa telefonla bağlanarak kendisine yönelik eleştirilere cevap verirken sinirlerine hakim olamamış ve Kırkpınar'a "P….k" diyerek telefonu kapatmıştı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Programın ardından İYİ Parti İl Başkanı Kırkpınar, Sekmen'den şikayetçi oldu. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine soruşturma başlattı. Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Sekmen, ifade verdi.

"TORUNUMA YÖNELİK BİR SÖZ ÇIKMIŞ OLABİLİR"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ifadesinde şunları söyledi: "Kırkpınar telefonda bana 'Siz bu şehrin dününde geçmişinde yoktunuz, yarınında da olmayacaksınız. Siz alışmışsınız el bağlamaya. Sizin Kartal'dan nasıl geldiğinizi biliyoruz' dedi. Şahsın, şöhret ve saygınlığımı hedef alan sözleri üzerine kendisine 'Kartal'dan nasıl geldim?' diye sordum. Evde yanımda eşim ve torunum vardı. Ben sinirlenince eşim torunuma telefonu elimden almasını söyledi. Sinirlendiğim için o sırada ağzımdan torunuma yönelik bir söz çıkmış olabilir. 'P….k' kelimesi bizim yöresel olarak kullandığımız, dil alışkanlığı ile söylenen bir söz. Böyle bir söz söylemişsem bunu torunuma yönelik söylemişimdir."

"BİR BELEDİYE BAŞKANI TORUNUNA BÖYLE Mİ DER?"

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede gösterilen suçun kanundaki cezasının üst sınırına göre davanın 'basit yargılama usulüne göre' görülmesine karar verildi. İYİ Parti İl Başkanı Melik Kırkpınar'ın avukatı Yakup Çağrı Arısoy davaya ilişkin bilgi verdi. Arısoy, Sekmen'in "Sinirlendiğim için ağzımdan torunuma yönelik bir söz çıkmış olabilir" sözüne karşılık olarak "Bir büyükşehir belediye başkanı torununa böyle mi der?" diye sordu.

"1 MİLYON LİRALIK DA MADDİ TAZMİNAT DAVASI AÇTIK"

Arısoy, "Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, 'Küfür değil, yöresel bir söz söyledim' diyerek Erzurumluları da kötülüyor. Kendisine bu davanın dışında 1 milyon lira da maddi tazminat davası açtık. Yargılamanın neticesinde çıkacak olan sonucu bekliyoruz" diye konuştu.