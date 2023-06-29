İYİ Parti heyetinden AK Parti'ye ziyaret

İyi Parti heyetinden Ak Parti'ye ziyaret

ANKARA - Kurban Bayramı dolayısıyla İYİ Parti heyeti, Ak Parti'yi ziyaret etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel başkanlığındaki heyeti kabul etti. İsveç'te yaşanan olayı bütün gücüyle lanetlediğini belirten Uygur, "Kurban Bayramı'nda büyük bir provokasyon. Hem Kurban Bayramı'nda, hem caminin önünde, hem polis korunması altında, bir inanışın, bir müktesebatın, bir medeniyetin, bir inancın en büyük, en yüce değeri Kur'an-ı Kerim'e yapılan bu saygısızlığı, bu hadsizliği bu menfur hadiseyi şiddetle kınıyoruz. Hukuki ve meşru zeminde bu noktadaki tavrımızı ve tepkimizi en güçlü şekilde en şekilde bu zamana kadar nasıl ortaya koyduysak, bundan sonra da koyacağız. Ama bunlar bizi güçlü ve büyük Türkiye yolundaki ilerleyişimizden asla vazgeçiremeyecek. Biz güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz, bütün gücümüzle, devletimizle, milletimize bağlılığımıza kadar milletimizin desteğiyle, milletimizin sağlığımızı ve ferasetiyle Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde emin adımlarla yolumuzda ilerleyeceğiz" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yüksel de İsveç'te yaşanan olayı şiddetle kınadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İsveç'te yaşanan olayı şiddetle ve kınadığımızı belirtmek isteriz. Bu sadece Türk milletine değil, Türk-İslam dünyasına yapılmış. Kutsal kitabımıza yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değil. Biz siyasi partiyiz. Sadece kınamakla değil, o konuda devletimizin öngördüğü şekilde ne yapılması gerekiyorsa tabii ki o dik duruşumuzla yanındayız. Ancak şunu da belirtmek isterim ki 5 bin yıllık kadim Türk tarihinin devamıyız. Aziz Türk milletinin bin yıldır bu coğrafyada verdiği, var olma mücadelesi kolay bir mücadele değildi. Büyük devlet, büyük millet ancak milleti yaşat ki devlet yaşasın üslubuyla yürüyeceğini bilenlerden ve o yolda ilerleyenlerdeyiz."

Deprem konusuna değinen Yüksel, "Evet deprem çok büyük bir felaketti ama depremlerin olacağı bilimsel açıdan bilinen bir gerçek. O yüzden öncelikle tedbirlerin alınması ki olası İstanbul depremimizden bahsediliyor. Eminim ki bu tedbirler alınıyordur. Maraş merkezli yaşanan o büyük felakette hayatını kaybedenlere tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Biz de oradaydık. Herkes oradaydı. Biz ikinci gün oradaydık. Sayın genel başkanımızın talimatıyla STK'lar ve STK başkanlığımız ve Kadın Politikaları Başkanlığı olarak oradaydık. Türk milleti necip bir millettir, yardımseverdir. İnşallah bundan sonra aynı acıların aza indirilmesi için yapılması gereken neyse deprem öncesi tabi önleyemezsin ama olmazsa zararlar en aza indirilir. Yardımlar zamanında ulaşılır. Biz büyük bir devletiz. Bu büyük devlet varlığını devam ettirecek. Tarihte vardık. Bugün de varız. Yarın da var olacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ise, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde uluslararası platformda alanda ülkemizin ve milletimizin menfaatlerinin en üst düzeyde koruma noktasındaki gayretimizden ve tavrımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. İkinci olarak depremler hiç yaşamayı arzu etmediğimiz ama hayatın da hani bir gerçeği tabii ki bunun önlenmesi demeyeyim ama daha az zarar görme noktasında tedbirler toplumsal kentsel dönüşüm anlamında bilincin yerleştirilmesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminden itibaren gelen bu noktadan bir çalışması ve bir mücadelesi var" şeklinde konuştu.

Heyetler arası kentsel dönüşümlerle alakalı kısa bir gerginlik yaşanırken, Yüksel'in 'keşke imar barışları da olmasa' demesi üzerine Uygur, "Şimdi bu noktada aslında ev sahibi olarak söylenecek çok şeyler var. Ama bugün bayram ve ilk bayram bu noktada nezaket kuralları çerçevesi içerisinde şu kadarını söyleyeceğim. Kentsel dönüşüm noktasında ne zaman hani önemli ve büyük bir adım atmaya çalıştıysak bunun dava yoluyla önüne geçmeye çalışan ve bugün bizi eleştiren işte muhalefetten maalesef bir grup oldu. Bu kadarını söyleyeceğim. Vatan Partisi de geldi. Onları da bekletmek istemiyorum. Türkiye Yüzyılı başladı diyoruz" şeklinde cevap verdi.