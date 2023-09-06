İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta: Samsun'da yaşanan sel felaketi gözler önüne serildi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun'da yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Usta, selin neden olduğu mağduriyetlerin giderilmesi ve benzer olayların yaşanmaması için çaba göstereceklerini belirtti.

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun'da yaşanan sele ilişkin "Maalesef doğal süreçlerin Samsun'da nasıl felakete dönüştüğünü hep beraber bir kez daha yaşamış olduk." dedi.

Usta, İYİ Parti Samsun İl Başkanlığı'nda düzenlendiği toplantıda, İlkadım, Canik ve Atakum'da selden zarar gören vatandaşları ziyaret ettiğini ve taleplerini dinlediğini söyledi.

Samsun'da doğal süreçlerin nasıl felakete dönüştüğünü gördüklerini dile getiren Usta, "Maalesef doğal süreçlerin Samsun'da nasıl felakete dönüştüğünü hep beraber bir kez daha yaşamış olduk. Sorun ve sonuç hep aynı. Kimi zaman aşırı yağış olabilir ama bu ilk defa olan bir şey değil. Bu bölge her zaman için yağış alan bölge." dedi.

Usta, Samsun'un seli önleyecek büyük bir altyapı projesine ihtiyacı olduğu belirterek, şunları kaydetti:

"Samsun son 20 yılda AK Partili belediye başkanlarınca yönetiliyor. Böyle olunca bir kısım yapısal sorunların çözülmüş olması gerekir. Bunu kader deyip geçmemek lazım. Yağmurun bir felakete dönüşmesi insanların ihmallerinden kaynaklanan bir durumdur. Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerimizi ziyaret etik. Binaların alt katlarında yaşayan ekonomik durumu zayıf olan vatandaşlarımızın nasıl bir sıkıntı içinde olduğu maalesef görülmüyor. Hala evinin içinde su olan vatandaşlar var. Bu mağduriyetlerin hem giderilmesi hem de tekrar yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız ve sürecin takipçisi olacağız."