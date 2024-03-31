81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski İYİ Partili İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in kurultay kararı aldığını duyurdu. İbrahim Özkan, Akşener'in kurultayda yeniden aday olmayacağını duyurdu.

İYİ PARTİ'DEN KURULTAY KARARI

Özkan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti Genel Başkanı Akşener; Kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıkladı." ifadelerini kullandı.

İşte Özkan'ın o paylaşımı:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı

Öte yandan Özkan'ın iddiasına ilişkin olarak ise İYİ Parti'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Meral Akşener İYİ Parti Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Meral Akşener istifa mı etti? SON DAKİKA! İbrahim Özkan kurultay kararı alındığını duyurdu 2024 KINIK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Kınık'ta hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? SARIYER SEÇİM SONUÇLARI | Sarıyer'de kim önde? Mustafa Oktay Aksu mu Hüseyin Coşkun mu? YSK verilerine göre kim kazanıyor? 2024 İZNİK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa İznik'te hangi parti, kim önde? Kağan Mehmet Usta mı, Ayhan Özer mi kazanıyor? 2024 BERGAMA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Bergama'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 ERZURUM YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Erzurum'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, İYİ Parti mi kazanıyor? 2024 ÇANAKKALE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Çanakkale'de hangi parti, kim önde? İYİ Parti mi CHP mi kazanıyor? 2024 DİKİLİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Dikili'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? SİLİVRİ SEÇİM SONUÇLARI | Bora Balcıoğlu mu Volkan Yılmaz mı? YSK verilerine göre kim önde? 2024 GİRESUN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Giresun'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? Erken seçim olacak mı? 2024 Yerel Seçimler sonrası Erken seçim olacak mı? Saraçhane nerede? İstanbul Büyükşehir Belediye binasına nasıl gidilir, nerede? 2024 DİYARBAKIR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Diyarbakır'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, DEM Parti mi kazanıyor? 2024 Muş Yerel Seçim Sonuçları: Hangi Parti Önde?2024 MUŞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Muş'ta hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI | Mithat Bülent Özmen mi, Deniz Köken mi? YSK Seçim verilerine göre kim önde?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title